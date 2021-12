Modena sempre più vecchia, si rischia il collasso socio-economico fra 10 anni Uno scenario socio-economico non più sostenibile. Sono le previsioni non certo benauguranti dell'analisi condotta dall'Ufficio Statistica della provincia di Modena. Pesano il calo dell nascite e dei flussi migratori

La popolazione invecchia progressivamente, anche e soprattutto nel modenese: questo è noto a tutti. Quali saranno gli effetti di questo trend demografico è invece questione men nota. O quantomeno sono meno note, se non del tutto sconosciute, le politiche che il nostro territorio dovrà mettere in campo per fronteggiare il fenomeno, che avrà ripercussioni enormi. Si tratta infatti di un tema ampiamente sottovalutato, del quale una politica troppo attenta all'attualità e alla cronaca difficilmente si occupa al di fuori di qualche convegno.

Qualcuno tuttavia ha lanciato un monito preoccupante, che ci si augura la politica possa cogliere. A farlo è stato l’Ufficio di Statistica della Provincia di Modena, che nell’ambito del progetto “Osservatorio Demografico” ha realizzato una interessante analisi sulle previsioni demografiche a breve-medio termine, rendendo in considerazione il periodo 2022-2031.

Le previsioni sono articolate secondo quattro distinti scenari. Con il primo di essi, lo scenario centrale, viene fornito un set di stime puntuali ritenute “verosimili” che, costruite in base alle recenti tendenze demografiche (ultimi cinque anni), sono quelle verso il quale vengono principalmente orientati gli utilizzatori. Previsioni che, come specificano gli stessi autori, tengono conto di due anni molto particolari, gl ultimi due, caratterizzati dalla pandemia che ha portato dinamiche nuove.

Quanto emerge da questo studio si riassume in una considerazione piuttosto sconfortante. In base allo Scenario centrale, analizzando la struttura per età della popolazione si può notare come, nel tempo, risulti progressivamente sempre più squilibrata a favore delle età anziane. La popolazione attiva (15-64 anni), mostrerebbe un andamento lievemente crescente fino al 2025 per poi risultare decrescente per il resto del periodo,

passando dal 63,5% del 2021 al 62,4% del 2031 (442.216 persone). Sempre secondo lo scenario centrale, quindi l’indice di vecchiaia passerebbe dal 172,9% al 222,8% e l’indice di dipendenza (peso percentuale della popolazione non attiva su quella lavorativa) passerebbe dal 57,6% al 60,2%. Per effetto dell’uscita dal mondo del lavoro dei nati durante il baby boom dei anni ’60-’70 l’indice di struttura (rapporto tra lavoratori anziani e giovani) passerebbe dal 144,1% al 124,5%.

A causa del progressivo calo della natalità e aumento della popolazione anziana, l’indice di ricambio passerebbe dal 137,2% al 167,2%, determinando una "situazione insostenibile dal punto di vista socio-economico": non ci sarebbero abbastanza lavoratori giovani a sostituire i lavoratori anziani in procinto di ritirarsi. Con tutto quello che ne consegue in termini di tenuta del sistema pubblico.

La risposta a questa emergenza demografica è ovviamente complessa e deve tenere conto di una serie molto lunga di fattori, alcuni dei quali imprevedibili e in continuo mutamento. I cambiamenti che già si stanno manifestando non possono lasciare indifferente la politica, neppure quella locale, alla quale spetta in particolare l'organizzazione dei servizi pubblici. Per quanto difficile, una risposta deve essere data. Preferibilmente in tempi rapidi.

Per completezza, evidenziamo come accanto allo scenario considerato più “probabile” nella ricerca sono stati costruiti tre scenari alternativi che hanno il ruolo di disegnare il campo dell’incertezza futura. Tali scenari, denominati rispettivamente scenario basso e scenario alto, sono impostati definendo una diversa evoluzione per ciascuna componente demografica rispetto allo scenario centrale. Le due varianti tracciano idealmente un percorso alternativo, dove ciascuna componente apporterà maggiore (scenario alto) o minore (scenario basso) consistenza alla popolazione. Tanto il primo quanto il secondo sono da intendersi soltanto come alternative “plausibili”. Si è, inoltre, valutato un ulteriore scenario alternativo (scenario migrazione nulla), costituito dalle tendenze demografiche medie degli ultimi cinque anni, natalità e mortalità, dello scenario centrale, nel quale sono stati azzerati i flussi migratori. Il documento completo è scaricabile qui.