Idrogeno, 19,5 milioni di euro pubblici per l'impianto Hera-Snam a Modena

IdrogeMo", progetto congiunto di Hera-Snam, ha ottenuto 19,5 milioni di euro dalla giunta regionale nell'ambito del Pnrr per realizzare a Modena un questo polo che produrrà fino a 400 tonnellate di idrogeno a partire da acqua ed energia rinnovabile. Un progetto già illustrato ormai un anno fa e oggi pronto a partire grazie al finanziamento pubblico.

L'impianto sorgerà in un'area industriale dismessa, la discarica esaurita di via Caruso a Modena, senza alcun consumo di suolo: l'area ospiterà un parco fotovoltaico di sei MW di potenza collegato ad un elettrolizzatore -un dispositivo progettato per estrarre idrogeno dall'acqua attraverso il processo dell'elettrolisi - che, grazie all'utilizzo dell'energia elettrica fornita dal campo fotovoltaico, arriverà a produrre fino a 400 tonnellate di idrogeno l'anno. Per poter alimentare anche nelle ore notturne l'elettrolizzatore, il polo sarà completato da una batteria per lo stoccaggio dell'energia elettrica. Complessivamente, l'investimento previsto per queste attività ammonta a 20,8 milioni di euro.

"E' una novità molto importante", rileva su Facebook il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzrelli. E' prevista anche la realizzazione di un distributore per le auto, che avverrà nei pressi di Modena Nord.

Il piano di Gruppo Hera e Snam per far nascere a Modena la 'Hydrogen Valley' è un "bellissimo progetto che raccoglie la sfida energetica della Regione Emilia-Romagna". A dirlo è l'assessore allo Sviluppo economico Vincenzo Colla, che commenta così il finanziamento Pnrr da 19,5 milioni di euro ottenuto da quel progetto. "Guardiamo all'idrogeno come vettore di energia pulita del futuro- afferma Colla- l'economia dell'idrogeno ha uno spazio importante nella transizione energetica, in quella combinazione delle diverse fonti che ci devono portare all'obiettivo finale della decarbonizzazione".

Proprio oggi, tra l'altro, la Commissione europea ha sbloccato 450 milioni di euro a favore dell'Italia a sostegno della produzione di idrogeno verde. "Stiamo investendo tantissimo sull'idrogeno- conferma il presidente Stefano Bonaccini- vogliamo fare a Modena uno dei due principali hub del Paese sulla produzione di idrogeno. L'elettrico, l'eolico, il fotovoltaico e l'idrogeno sono i grandi investimenti per passare dalle energie fossili che inquinano alla produzione sempre più spinta di rinnovabili. Anche perchè abbiamo preso impegni precisi: entro il 2035 dobbiamo arrivare al 100% di energia rinnovabile. Sull'idrogeno investiamo, anche all'interno del Piano energetico regionale triennale che tra privato e pubblico vale otto miliardi di euro. E quindi parte delle politiche saranno esattamente in quella direzione", assicura Bonaccini.