Nasce il parco Agroambientale FAR, inaugurazione oggi a Mirandola

La Fondazione Albertino Reggiani nasce il 18 maggio 2020 per volontà della moglie Marisa e dei figli Alberto e Claudio in memoria del fondatore dell’azienda di famiglia. L’attività principale della Fondazione si concretizza nella valorizzazione del territorio rurale, realizzando modelli di salvaguardia ambientale per la tutela dell’ acqua, del suolo e dell’ aria, per la conservazione del patrimonio faunistico e per la produzione di alimenti sani e salutari.

Da qui l'idea del Parco agroambientale FAR – Fondazione Albertino Reggiani, che oggi è stato ufficialmente inaugurato in via Valli a Quarantoli di Mirandola. l nuovo parco insiste su due ettari di terreno è il fulcro dell’intero progetto e vuole dimostrarsi un piccolo modello di sviluppo sostenibile. Il Parco FAR fungerà da strumento di divulgazione dei principi della tutela dell’ambiente e della corretta alimentazione, rivolgendosi in particolare a ragazzi in età scolare, agli istituti medi superiori, alle associazioni a valenza sociale, alle associazioni culturali e di carattere eno-gastronomico. Il Parco FAR diventerà un punto di riferimento alternativo, inserito nell’ambiente della pianura, al servizio di iniziative convegnistiche, ricreative e formative.

Attorno all'area è stato realizzato un argine sagomato in modo da costruire una sorta di barriera vegetale di mitigazione, rispetto alle aree limitrofe. All'internos i trova un’area boschiva per la tutela di specie autoctone e dell’avifauna; un laghetto artificiale per processi di fitodepurazione e con presenza di specie ittiche autoctone; l’area macchia-radura con presenza di prato e di impianti radi e di arbusti e alberi; l’area agricola e didattica per la coltivazione di specie nostrane orticole e seminativi per introdurre alla conoscenza di tecniche a basso impatto ambientale.

Fra gli alberi sono state realizzate due arene naturali didattiche e sarà presente un’area giochi. Ovviamente sono presenti anche duversi animali.

La Fondazione, per quest’anno, intende con gradualità avviare l’apertura del Parco FAR ed ha in previsione concerti, visite guidate per i centri estivi e le scuole che lo richiedessero e alcune date di apertura al pubblico. Per gli eventi rivolti al Pubblico la programmazione sarà disponibile sul sito della Fondazione.

Chi era Albertino Reggiani

Albertino Reggiani nasce a Mirandola nel 1933 da una famiglia di agricoltori e vi

risiede fino al 2012, anno della sua morte.

Conseguita la licenza elementare, fu costretto ad abbandonare gli studi, per lavorare

nell’azienda familiare.

Insieme ai suoi due fratelli concorse alla gestione di una società operante nel campo

saccarifero che si concluse dopo qualche tempo con la separazione consensuale e la

fondazione nel marzo del 1978, insieme alla moglie Marisa, di una nuova società.

Iniziò così l’avventura di A.C.R. di Reggiani Albertino che, con 5 dipendenti e l’ausilio

di alcuni mezzi usati, si specializzò nell’esecuzione di scavi e inghiaiamenti. Solo in

seguito, nel 1982, avvenne la grande svolta; Albertino ebbe infatti l’intuizione di

concentrare l’attività in un campo completamente nuovo e rivoluzionario e che da lì

a pochi anni avrebbe preso piede a livello nazionale: IL SETTORE SERVIZI

AMBIENTALI.

Nel 1990 fondò la società R.I.ECO specializzandola nella raccolta dei rifiuti solidi

urbani operativa nella provincia di Modena.