IoApro, si allarga anche a Modena la protesta dei commercianti per riaprire tutto il 15 gennaio

#ioApro1501 con questo hashtag i commercianti di tutta Italia, Modena compresa, si sono riuniti con la decisione unanime di riaprire tutto a partire dal 15 gennaio 2021, una forma di protesta significativa nei confronti delle scelte del Governo.

A lanciare questo grido d’allarme non sono solo i ristoratori ma tutta la categoria dei commercianti; dai bar alle pasticcerie, alle palestre e tutte quelle attività ormai al collasso, stanche e provate delle restrizioni legate ai vari DPCM.

"Non spengo più la mia insegna, io apro - si legge nell'appello -. La nostra è una protesta pacifica volta a dimostrare il nostro senso di responsabilità e la nostra capacità di rispettare e far rispettare le regole di prevenzione del Covid-19.”

L'iniziativa è partita alcuni giorni fa e si è subito diffusa a macchia d’olio sui social con numerosi messaggi di ristoratori che dichiaravano che avrebbero aperto anche a cena dal 15 gennaio.

A questa protesta si stanno unendo anche diverse attività di Modena, tra un ristoratore che, come tanti altri, ha deciso di riaprire la sua attività anche a cena nonostante i divieti imposti dal governo per contrastare la pandemia di coronavirus. Diveri locali stanno comunicando i loro nuovi orari attraverso i social, per “dare battaglia” tutt’insieme ai Dpcm pur, ribadiscono, nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie.

