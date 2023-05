"Io per Lei": l'iniziativa coinvolgerà 36 edicole modenesi

La campagna di primavera “Io per Lei” coinvolge per quest’anno 36 edicole modenesi iscritte al Si.Na.Gi. (Sindacato Nazionale Giornalai). L’iniziativa è lanciata dalla Fondazione Telethon per sostenere la ricerca, offrire diagnosi, terapie ed una vita migliore alle persone con una malattia genetica rara.

Una scelta di alto valore sociale e di solidarietà che consente agli edicolanti di partecipare attivamente alla creazione di un futuro diverso per tutti quei bambini affetti da una malattia genetica rara, dando speranza alle tante famiglie che attendono risposte dalla ricerca.

Da venerdì 5 maggio nelle edicole aderenti si potranno ricevere attraverso una donazione i gustosi cuori di biscotto prodotti da Grondona a sostegno della campagna. Anche questo, come altre iniziative, evidenzia l’importanza di tutelare la rete delle edicole, sempre punto di riferimento per le istituzioni, le associazioni, i cittadini. Le edicole aderenti sono le seguenti, elenco consultabile anche sul sito www.sinagimodena.net