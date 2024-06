Valutazione dei magistrati, Isabella Bertolini presidente della Quarta Commissione del CSM

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nomina di prestigio per la modenese On. Avv. Isabella Bertolini, Consigliere Superiore del CSM dal gennaio del 2023, nell'ambito della consueta riorganizzazione che ogni diciotto mesi coinvolge le Commissioni al Consiglio Superiore della Magistratura.

L’On. Bertolini è stata nominata Presidente della Quarta Commissione, che è considerata una delle più autorevoli e importanti all’interno del Consiglio Superiore, perché ha competenze delicate e significative. Esprime, infatti, il parere sulle valutazioni di professionalità di tutti i Magistrati, necessarie per gli scatti di carriera e determina anche i loro standard di rendimento. Ha cioè il difficile e complesso compito di valutare il rendimento dei Magistrati.

Con la riforma Cartabia sono arrivate importanti novità nel mondo della Magistratura. Innanzitutto il “fascicolo personale” per ognuna delle diecimila toghe italiane, destinato a raccogliere tutte le informazioni, gli atti e i documenti relativi al percorso professionale dei Magistrati, rilevante ai fini della valutazione di professionalità. Ma anche le “pagelle” dei Magistrati dovranno attenersi ai criteri dettati dal Csm.

Tutte competenze queste demandate alla Quarta Commissione, presieduta d'ora in avanti da Isabella Bertolini, storico volto della politica modenese come fondatrice di Forza Italia sul territorio e come candidata nella Lega in tempi più recenti, prima dell'approdo al CSM.