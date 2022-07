Provincia, 910 iscritti ai bandi "innovativi" per la selezione di personale tecnico e amministrativo

La Provincia aveva pubblicato lo scorso 14 giugno due bandi di concorso "innovativi”; le iscrizioni si sono chiuse nei giorni scorsi e sono risultati 910 gli iscritti per la selezione di personale con profilo tecnico e amministrativo, che formeranno elenchi di idonei all'assunzione da parte della Provincia e altri enti, tra cui Comuni e unioni di Comuni; ai due bandi si sono iscritti 787 candidati per il profilo amministrativo e 123 per l'area tecnica.

Si tratta di una nuova modalità di assunzione che prevede una prima prova scritta di idoneità per la formazione di elenchi, che avranno una durata di tre anni, che potranno essere utilizzati dalla Provincia stessa e da altri enti per la successiva prova orale e l'assunzione a tempo indeterminato, grazie ad un protocollo d'intesa siglato recentemente che consente di attivare questa nuova modalità di assunzione.

Per il presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei “si tratta di un successo in termini numerici che non ci aspettavamo. Il bando costituisce una sorta di preselezione per futuri concorsi che la Provincia e gli altri enti aderenti al protocollo pubblicheranno nei prossimi tre anni, rendendo più semplici e veloci le modalità di assunzione per la pubblica amministrazione”.

La Provincia e gli enti locali aderenti potranno interpellare gli idonei risultanti dalla selezione che, in caso di accettazione della chiamata, dovranno sostenere solo la seconda prova presso l’ente; in ogni caso gli idonei selezionati restano comunque iscritti nell’elenco sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato in qualsiasi ente aderente.