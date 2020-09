Facoltà di Economia Unimore, 1.106 candidati per 660 posti nei tre corsi triennali

Grazie anche ad un elevato numero di studenti fuori provincia dell’Emilia-Romagna e di altre regioni, che sfiora il 40%, le lauree triennali del Dipartimento di Economia Marco Biagi (DEMB) di Unimore confermano la loro attrattività da parte delle future matricole.

A contendersi l’ammissione ad uno dei 660 posti disponibili per i 3 corsi di laurea (Economia aziendale e management, Economia e finanza, Economia e marketing internazionale), 40 dei quali riservati a studenti stranieri extra UE non soggiornanti in Italia, compresi 15 cinesi accolti nell’ambito del Progetto “Marco Polo”, sono stati in 1.106. Ogni candidato/a poteva esprimere opzione per tutti e 3 i corsi, indicando comunque il proprio ordine di preferenza.

Il dato avvicina moltissimo il numero di candidature raccolte dall’Ateneo nel 2019, quando però la selezione delle matricole era avvenuta attraverso un bando a due step, uno a maggio e uno a settembre, che avevano ricevuto rispettivamente 498 e 668 domande, per un totale di 1166.

La graduatoria degli ammessi, che avevano sostenuto il test informatizzato TOLC-E organizzato dal Consorzio Interuniversitario CISIA, è stata resa nota attraverso il sito Internet www.unimore.it/bandi/StuLau- grad.html.

Nelle domande c’è stato un buon equilibrio fra candidati maschi (52%), in prevalenza, e candidate femmine (48%). Tutti molto giovani: l’età media dei maschi è 20,2 anni e per le ragazze 19,7 anni. Sono solo 18 coloro che sono almeno al loro secondo tentativo di superare la selezione. Per il 98% dei candidati e candidate è stata, invece, la prima volta. Con loro anche un/una 62enne.