Asili ed elementari statali, si può richiedere il prescuola

Dopo l’esperienza sviluppata negli ultimi due anni in piena pandemia, viene confermato anche per il nuovo anno scolastico il servizio di prescuola per le primarie e le scuole d’infanzia statali del territorio comunale di Modena. È già possibile presentare la richiesta di ammissione attraverso il form on line predisposto dal settore Servizi educativi del Comune: www.comune.modena.it/servizi- online. Per informazioni: prescuola@comune.modena.it.

Per le primarie, con una tariffa annua di 150 euro, le domande si presentano fino a giovedì 8 settembre (poi dal 9 settembre al 21 aprile è possibile presentare la domanda fuori termine) e il servizio verrà avviato dal 19 settembre.

Per l’infanzia il servizio è gratuito, come per le comunali e le scuole di Cresciamo, e le domande si possono presentare fino al 31 marzo, ma tra l’8 e il 9 settembre si valuterà, sulla base delle richieste giunte a quel momento, in quali scuole è possibile attivare il servizio già dal 19 settembre.

Il prescuola, infatti, verrà attivato ove richiesto e se gli spazi disponibili lo consentiranno, in accordo con i dirigenti scolastici e nel rispetto delle indicazioni ministeriali per la prevenzione delle infezioni da Covid, con l’obiettivo di permettere la conciliazione fra gli orari di lavoro dei genitori e quelli d’ingresso a scuola dei figli.

Per le scuole primarie, in caso di domande in eccesso, rispetto ai posti disponibili in base agli spazi individuati, verrà definita una graduatoria. Per l’iscrizione, quindi, viene richiesta la compilazione di alcuni criteri previsti dall’avviso per l'ammissione, a partire dalle esigenze delle famiglie, dagli impegni orari e dai disagi lavorativi dei genitori; con attenzione per i casi segnalati dai Servizi sociali.

È fissato anche un numero minimo per l'attivazione: è di dieci bambini per le primarie, per ognuno dei 27 plessi scolastici indicati nell’avviso; è di cinque bambini nelle scuole d’infanzia, dove il servizio potrebbe essere sospeso qualora le esigenze dettate dalla pandemia e il rispetto dei relativi protocolli richiedessero il ripristino delle “bolle”, cioè dei gruppi di bambini omogenei per sezione.

Alle primarie la tariffa di 150 euro è la stessa degli scorsi anni. Per le iscrizioni che arriveranno a gennaio e febbraio, compatibilmente con i posti ancora disponibili, la tariffa annuale sarà ridotta a 130 euro e a 110 per quelle successive all’1 marzo. Sono previsti anche rimborsi in caso di rinuncia e sono esclusi dal pagamento, come dall'obbligo di presentare domanda d'iscrizione, i bambini che vengono accompagnati a scuola con i mezzi del trasporto scolastico comunale e che usufruiranno del servizio dal momento del loro arrivo con lo scuolabus. Per usufruire del servizio di prescuola è necessario essere in regola coi pagamenti dei servizi educativi e scolastici erogati dal Settore Servizi educativi.