Presidenti di seggio e scrutatori, dal 1 ottobre ci si può iscrivere alle liste

Da venerdì 1 ottobre si può presentare domanda per entrare a far parte degli albi elettorali. Chi è interessato a far parte dell'albo dei presidenti di seggio elettorale ha tempo fino al 31 ottobre per presentare richiesta, mentre il 30 novembre è il termine per le domande a far parte dell'albo degli scrutatori di seggio elettorale. Requisiti e modalità sono indicati nelle schede pubblicate sul sito internet del Comune (www.comune.modena.it/servizidemografici/voto-ed-elezioni).

L'albo degli scrutatori viene formato a seguito di iscrizione volontaria da parte di soggetti interessati; in occasione di elezioni gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale attingendo dall’albo. Per poter far parte dell’elenco occorre essere elettore del Comune di Modena, aver assolto agli obblighi scolastici e compilare il form a cui si accede con credenziali Spid o Cie (carta d'identità elettronica) e Cns (Carta Nazionale dei Servizi). Una volta iscritti, non occorre rinnovare l'iscrizione l'anno successivo, mentre per cancellarsi dall’elenco occorre compilare un modulo elettronico on line sul sito del Comune

L’albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale viene invece aggiornato ogni anno dall'Ufficio elettorale e trasmesso alla Corte d'Appello di Bologna che, in occasione di ogni elezione, provvede a nominare i presidenti di seggio elettorale tra gli iscritti. Per far parte dell’albo occorre essere elettore del Comune, non avere superato il settantesimo anno di età, essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado e fare richiesta compilando il modulo elettronico sul sito del Comune. Se non si intende più svolgere la funzione di presidente di seggio, oltre alla comunicazione all’Ufficio elettorale tramite form, è invece necessario richiedere la cancellazione dall'albo alla Corte d'Appello di Bologna, con domanda scritta, entro il mese di novembre.

I compensi ricevuti dai presidenti di seggio elettorale, così come quelli degli scrutatori, non sono soggetti a Irpef, quindi non vanno dichiarati.

Sono esclusi sia dalla funzione di scrutatori elettorali che da quella di presidenti di seggio i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti, i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolga la votazione.

Per accedere al modulo elettronico occorrono le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità elettronica) CIE (carta d'identità elettronica), CNS (carta nazionale dei servizi).

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Elettorale di via Santi 40, tel. 059 2032067-66 da lunedì a sabato ore 8.30-12.30; giovedì anche 14 -18.