Servizi scolastici, nel comune di Formigine le iscrizioni si fanno solo online

Dal 3 giugno al via le iscrizioni, attive fino al 31 luglio, che valgono per per l'anno scolastico 2021/2022

Ristorazione, trasporto, prolungamento orario e bimbibus: è possibile iscriversi online, accedendo all’area dedicata a “scuola e nidi” sul sito Internet del Comune di Formigine dal 3 giugno al 31 luglio 2021.

Il genitore deve possedere un indirizzo e-mail e un numero di cellulare, oltre ad essere in possesso delle credenziali nazionali SPID (Servizio Pubblico Identità) oppure, in alternativa, deve possedere una Carta d’Identità Elettronica (CIE) o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Chi necessita di assistenza per completare la procedura, può rivolgersi allo Sportello del cittadino, previo appuntamento da fissare telefonicamente al numero 059 416167, oppure tramite l’agenda digitale del Comune che si trova sul sito istituzionale.

Le domande d’iscrizione presentate nei termini e in possesso dei requisiti d’accesso s’intendono accolte; in caso contrario, i genitori riceveranno relativa comunicazione. Le domande presentate fuori termine, saranno collocate in lista d’attesa e valutate solo dopo l’inizio dell’attività scolastica. Per tutti gli approfondimenti, è possibile consultare la sezione relativa alle “FAQ” nel sito Internet del Comune.

Ristorazione scolastica

Il servizio fornisce il pranzo agli alunni della scuola dell’infanzia e agli alunni della scuola primaria iscritti al tempo pieno, nonché agli alunni delle scuole Ferrari e Carducci iscritti al tempo normale, nel giorno di rientro pomeridiano. Per i bambini della scuola dell’infanzia e per quelli della scuola primaria che frequentano il servizio di post-scuola viene fornita anche la merenda. La prenotazione del pasto è quotidiana, in modalità online, sulla base delle indicazioni fornite dalle famiglie. Coloro che utilizzano già il servizio sono automaticamente confermati, salvo rinuncia scritta.

L’iscrizione deve quindi essere effettuata:

• da chi fruirà del servizio per la prima volta;

• nell’anno di passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria.

Il Servizio garantisce le esigenze degli utenti che per motivi di salute, di religione o di etica chiedono di potere seguire diete personalizzate. Le famiglie dovranno inviare al centro pasti le certificazioni mediche o le autocertificazioni relative a diete modificate, all’indirizzo e-mail: diete.cpformigine@cirfood.com.

Prolungamento orario

Si tratta di un servizio socio-educativo ad integrazione del normale orario scolastico, rivolto ai bambini i cui genitori siano entrambi impegnati in attività lavorativa. È articolato in:

• pre-scuola > dalle ore 7.30 all’inizio delle attività didattiche, dal lunedì al venerdì;

• post scuola > dal termine delle attività didattiche alle ore 18.15, dal lunedì al venerdì (solo per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e le classi a tempo pieno della scuola primaria).

Trasporto scolastico

Il trasporto è fornito per la scuola di appartenenza individuata sulla base dello stradario scolastico, agli alunni la cui abitazione disti non meno di 600 metri dalla sede. Può essere richiesto per la scuola primaria (tempo pieno e tempo normale) e per la scuola secondaria di 1° grado.

ProgettoBimbibus

I bambini iscritti vengono accompagnati a scuola, a piedi, da due o più adulti volontari aderenti al progetto. Il Bimbibus viene attivato sulla base delle richieste pervenute e del numero di adulti volontari che si rendono disponibili.