Iscrizioni ai nidi d'infanzia, al via dal 4 marzo. Tutorial per la compilazione online

A bando 779 posti. Le domande si presentano on line; tutorial e Faq per aiutare le famiglie nella compilazione. Dal 15 marzo open day virtuali per visitare le strutture

Da giovedì 4 marzo fino al 12 aprile si può presentare domanda d’iscrizione ai nidi d’infanzia comunali, appaltati e convenzionati di Modena.

Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato la delibera che stabilisce la procedura e i criteri per l'ammissione per il prossimo anno educativo. Per l’anno scolastico 2021/2022 possono presentare domanda d’iscrizione al nido i bambini nati o che nasceranno dal 1 gennaio 2019 al 31 ottobre 2021, residenti con almeno un genitore nel Comune di Modena, e in regola con quanto previsto dalla normativa in materia di vaccinazioni obbligatorie. I bambini non residenti a Modena possono comunque presentare domanda di ammissione, ma la domanda viene collocata in coda a quelle dei residenti.

Posti disponibili

I posti a bando sono 779, di cui 309 nei 13 nidi comunali, 59 nei due nidi della Fondazione Cresciamo e 411 nelle 29 strutture appaltate e convenzionate che compongono il sistema integrato rivolto alla fascia 0-3. Rispetto all'anno passato, aumentano di ulteriori cinque unità i posti nei lattanti.

Del totale dei posti disponibili, 666 sono a tempo pieno e 113 a part time. Da quest'anno sono stati previsti nei due nidi Pellico e Marcello cinque posti part-time per ciascun nido anche per i lattanti, posti che dall'anno successivo diventeranno a tempo pieno.

La maggior parte, pari a 460 posti, sono destinati ai bambini nati nel 2020; 167 ai nati nel 2019 e 152 ai nati nel 2020 o che si prevede nasceranno entro il 31 ottobre, che dovranno scegliere i nidi con la sezione lattanti.

Il servizio di nido è attivo da settembre a fine giugno, dal lunedì al venerdì e l'orario è articolato indicativamente dalle 8 alle 16 per il tempo pieno e dalle 8 alle 13.15 per il part time con fruizione del pasto.

Domande d'iscrizione

Come lo scorso anno e nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, le domande d’iscrizione dei bambini residenti a Modena devono essere presentate esclusivamente tramite la compilazione del modulo on line sul sito del Settore Servizi Educativi del Comune di Modena dove sono presenti un tutorial e delle Faq di supporto alla compilazione della domanda online.

Solo per gli utenti non residenti nel Comune di Modena, per i bimbi nascituri e per gli utenti non digitalizzati, è possibile compilare telefonicamente la domanda contattando gli operatori (tel. 059.2032786 – 2033867 e 2033866) nelle giornate di lunedì (8.30-13 e 14.30-18); mercoledì e giovedì (8.30 – 13).

Salvo nuove restrizioni per l’emergenza sanitaria, in città ci sono diversi luoghi con postazioni internet dedicate e personale che può aiutare i genitori nella fase di iscrizione online, come il Centro educativo Memo, il centro culturale Milinda, i NetGarage, il circolo Achemia, l'elenco completo è consultabile nel sito dei Servizi educativi.

Nella domanda si possono indicare, sempre in ordine di preferenza, fino a un massimo di sei strutture, comprendendo sia tempo-pieno che part-time e fino ad un massimo di tre per singola modalità di gestione (comunale/Fondazione Cresciamo o convenzionato). L'ammissione può avvenire solo in uno dei nidi scelti e qualora il punteggio non lo consenta in alcuno di questi, il bambino resta nelle liste di attesa. Le domande presentate dopo la scadenza, ma entro il 31 maggio 2021, andranno in coda a quelle presentate nei termini.

Di fronte all’impossibilità di visitare in presenza le strutture a causa dell’emergenza sanitaria, il settore Servizi educativi organizza, come già in occasione delle iscrizioni alle scuole d’infanzia, i “Virtual open day”. Dal 15 marzo sulla piattaforma online dedicata si potranno, quindi, visitare i nidi d’infanzia, conoscere le attività e prenotare le visite da remoto in streaming con la partecipazione di educatori ed operatori che illustrano le strutture, i progetti educativi e le attività quotidiane in cui sono coinvolti i bambini.

Sul sito del Settore Servizi Educativi è anche possibile consultare informazioni e immagini dei servizi educativi, informazioni utili e le disponibilità di ogni singola struttura.