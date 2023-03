Iscrizioni ai nidi d'Infanzia, domande dall'8 marzo

Da mercoledì 8 marzo fino al 12 aprile le famiglie con bambini da 0 a tre anni di età possono presentare domanda d’iscrizione per accedere ai nidi d’infanzia comunali, appaltati e convenzionati di Modena. Nei giorni scorsi, infatti, la Giunta ha approvato la delibera che stabilisce la procedura e i criteri per l'ammissione per il prossimo anno educativo.

Dei complessivi 1.568 posti nido che ora costituiscono la rete cittadina pubblica e convenzionata dei servizi educativi 0/3 anni, sono 778 i posti disponibili e quindi messi a bando, cioè 50 posti più dello scorso anno.

“Continua l’impegno per aumentare l’offerta del servizio di nido d’infanzia – afferma l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi – Come annunciato dal sindaco pochi giorni fa, in occasione della presentazione del bilancio previsionale, il Comune, stanziando risorse proprie, conferma i 100 posti introdotti lo scorso settembre con la Misura abbattimento liste d’attesa della Regione. E, a dire il vero, già allora l’amministrazione comunale aveva contribuito con 136.000 euro per arrivare ad attivare un numero consistente di posti a fronte dell’elevata richiesta. Oggi di quei 100 nuovi posti, 50 sono occupati dai bambini inseriti lo scorso anno che devono concludere il loro percorso, mentre altrettanti si sono resi nuovamente disponibili e sono a bando”.

Per l’anno scolastico 2023/2024 possono presentare domanda d’iscrizione al nido i bambini nati dall’1 gennaio 2021 o che nasceranno al 31 ottobre 2023, residenti con almeno un genitore nel Comune di Modena, e in regola con quanto previsto dalla normativa in materia di vaccinazioni obbligatorie. Le domande presentate dopo la scadenza del bando (12 aprile), ma comunque entro il 30 giugno, andranno in coda a quelle presentate nei termini. Anche i bambini non residenti possono presentare domanda di ammissione, ma la loro richiesta verrà presa però in considerazione solo dopo aver soddisfatto quelle dei residenti nei termini e fuori termine.

Dei complessivi 778 posti a bando, tra part time e tempo pieno, 227 sono nei dieci nidi comunali, 136 nei cinque nidi della Fondazione Cresciamo e 415 nelle 35 strutture appaltate e convenzionate che compongono il sistema integrato 0-3 anni.

La maggior parte, cioè esattamente 442 posti, sono destinati ai bambini nati nel 2022 (i cosiddetti “medi”); 182 ai nati nel 2021(“grandi”) e 154 ai nati nel 2023 o che si prevede nasceranno entro il 31 ottobre e che dovranno pertanto scegliere strutture con la sezione lattanti.

Il servizio di nido è attivo da settembre a fine giugno, dal lunedì al venerdì e l'orario è articolato indicativamente dalle 8 alle 16 per il tempo pieno e dalle 8 alle 13.15 per il part time con il pasto.

Nella domanda di iscrizione si possono indicare, in ordine di preferenza, fino a un massimo di sei strutture, comprendendo sia tempo-pieno che part-time e fino ad un massimo di tre per singola modalità di gestione (comunale, Fondazione Cresciamo, convenzionato). L'ammissione può avvenire solo in uno dei nidi scelti e qualora il punteggio non lo consenta in alcuno di questi, si resta nelle liste di attesa e ai genitori sarà successivamente proposto uno dei posti ancora liberi o che si renderanno successivamente disponibili.

Le domande vanno presentate esclusivamente on line sul sito del Settore Servizi Educativi del Comune, tramite la compilazione del modulo mentre, per i nascituri, i genitori dovranno fare domanda attraverso un modulo scaricabile dal sito.

Nelle pagine web dedicate sono disponibili anche un tutorial e le Faq di supporto alla compilazione della domanda online. Inoltre, in città ci sono diversi luoghi con postazioni internet dedicate e personale che può aiutare i genitori nell’iscrizione online, come lo Sportello di supporto digitale scolastico per famiglie straniere presso il Memo di Barozzi, il centro culturale multietnico Milinda in largo Pucci e l’Windsor Point di via San Faustino. Indirizzi, orari e modalità di accesso di ogni servizio sono consultabili nel sito dei Servizi educativi.

Come già in occasione delle iscrizioni alle scuole d’infanzia, il Settore organizza, gli open day in presenza. Dal 7 marzo sulla piattaforma online dedicata si potranno conoscere i nidi d’infanzia, le attività e i progetti pensati per bambini e famiglie; soprattutto si potranno prenotare le visite in presenza agli open day, con la partecipazione di educatori ed operatori che accompagneranno le famiglie.