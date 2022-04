Iscrizioni ai nidi d'infanzia di Sassuolo, aperte le domande

Da martedì 19 aprile e fino a lunedì 9 maggio saranno aperte le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia per l’anno educativo 2022/2023.

Nello stesso periodo sarà inoltre possibile presentare domanda di ammissione per il Centro Bambini e Famiglie “La Trottola” e per lo Spazio Bambini.

Potranno presentare domanda i genitori dei bambini nati negli anni 2021, 2020 e, per il Nido, anche i genitori dei bambini nati o che nasceranno entro il 30 giugno 2022. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on-line sul portale.

Per informazioni è possibile telefonare ai numeri: 0536880776 - 0536880762

Nel prossimo anno educativo 2022/2023 si potranno accogliere complessivamente circa 150 bambini nelle strutture comunali : Spazio Bambino (presso Nido Parco via Padova) Nido Parco (via Padova), Nido San Carlo (via S. Marco), Nido S.Agostino (via Udine) e nelle 5 private convenzionate: Babygiò (via Cavallotti), Cipì (via Castelfidardo) I Folletti (via Milazzo) Il Girotondo (via Montanara) e Il Sole e la Luna (via Mazzini).

Il Centro Bambini e Famiglie, rivolto ai bambini fino a 3 anni, è situato all’interno del Nido S.Carlo e potrà accogliere circa 40 bambini accompagnati da un familiare per svolgere attività di gioco guidato. Potranno iscriversi al servizio anche i fratelli e le sorelle fino a 6 anni di età.

Informazioni più dettagliate sono scaricabili dal sito Internet del Comune di Sassuolo (Servizi /Scuola e nidi / nidi d'infanzia (0 - 3 anni): nido e prolungamento orario.