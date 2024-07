Trasporto, aperte le iscrizioni per il servizio scuolabus a Modena

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

È già possibile presentare domanda per il trasporto scolastico organizzato dal Comune di Modena per l’anno scolastico 2024/25. Il servizio permette agli studenti residenti in zone distanti e non servite da mezzi pubblici di linea di raggiungere scuole primarie, secondarie di primo grado e, in via eccezionale, dell'infanzia.

Le iscrizioni si fanno on line entro il 29 luglio, compilando il form (www.comune.modena.it/servizi/ educazione-e-formazione/ trasporto-scolastico) sul sito dei Servizi educativi, a cui si accede con credenziali Spid o Cie o Cns ed entro il 30 settembre si può rinunciare al servizio senza oneri. Sarà possibile presentare domanda per accedere al servizio anche oltre i termini del bando ma comunque entro il 26.08

Il trasporto scolastico può essere richiesto per andata e ritorno, solo andata o solo ritorno per diverse scuole e zone di riferimento: infanzia S. Pancrazio (zona Ponte Alto, Lesignana, Ganaceto, Villanova, San Pancrazio); primaria Collodi, primarie Gramsci e Bersani (zona Sacca, via Delle Nazioni, Albareto); primaria Giovanni XXIII (Marzaglia e Cittanova); primaria Lanfranco (zona Madonnina e Marzaglia); primaria Menotti (zona Ponte Alto, Lesignana, Ganaceto, Villanova); primaria Rodari (zona Stazione Piccola, zona Centro commerciale La Rotonda-Morane); primarie Begarelli e M.L. King (zona Le Torri-Portile); secondaria di primo grado Guidotti Mistrali (Baggiovara, zona via Martiniana e via Stradella); secondaria di primo grado Calvino (Baggiovara, via Martiniana e via Stradella); secondaria di primo grado Cavour (Marzaglia, Cittanova, Ganaceto, Lesignana, Villanova, San Pancrazio, Ponte Alto); secondaria di primo grado Ferraris (Torrazzi, Crocetta, Fossalta e zona Università di via Campi/Araldi); secondaria di primo grado Carducci (Paganine, Portile, Vaciglio, zona Università di via Campi/Araldi), zona centro commerciale La Rotonda); secondaria di primo grado Mattarella (Paganine, Portile, Vaciglio, zona Università di via Campi/Araldi, zona Centro Commerciale La Rotonda, zona Le Torri, Via Morane, Via contrada); secondaria di primo grado Lanfranco (zona Centro Commerciale La Rotonda, zona Le Torri, via Contrada).

I percorsi precisi con indicazione delle fermate sono sulla pagina informativa del Settore Servizi educativi

Le tariffe variano a seconda del tipo di servizio richiesto e se si sceglie il pagamento annuale (270 euro per andata e ritorno e 135 per una delle due tratte) o trimestrale (100 per andata e ritorno e 50 per una delle due). I nuclei in situazione di disagio economico (con indicatore Isee inferiore a 4.700 euro) possono richiedere la tariffa annua scontata del 50 per cento. Mentre il trasporto scolastico è gratuito per bambini e ragazzi con disabilità da indicare in fase di compilazione del form allegando copia della certificazione.

Per informazioni riguardanti il bando e le fermate è possibile consultare la pagina dedicata (www.comune.modena.it/servizi/ educazione-e-formazione/ trasporto-scolastico) sul sito del Settore Servizi Educativi, scrivere una mail (trasporti.scolastici@comune. modena.it) telefonare (059 2032767- 2032624 – 059 2032766 lunedì e giovedì 8.30-13 e 14.30-18; mercoledì 8.30-13) o recarsi in ufficio previo appuntamento da fissare tramite agenda elettronica (www.comune.modena.it/ prenotazione-appuntamenti- uffici).