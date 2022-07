Rette e servizi scolastici, gli avvisi di pagamento diventano digitali. Isee entro fine agosto

Al posto dell'invio cartaceo per posta ordinaria, le famiglie utenti del Settore Servizi Educativi del Comune di Modena possono già ricevere gli avvisi di pagamento e di addebito diretto in conto corrente in formato dematerializzato, se hanno scelto la domiciliazione bancaria. Una modalità che, oltre far risparmiare tempo, consente di ridurre lo spreco di carta e quindi minore produzione e smaltimento di rifiuti.

Per semplificare la relazione tra famiglie e Pubblica Amministrazione e in un’ottica di dematerializzazione e digitalizzazione orientata a ridurre l’impatto ambientale e a sviluppare la trasparenza della relazione, da gennaio 2023 gli avvisi di pagamento o di addebito in conto saranno digitali per tutti i servizi del Settore: le rette del nido e della scuola d'infanzia, il trasporto scolastico, la ristorazione scolastica e il servizio di prescuola.

L'utente potrà scegliere per la dematerializzazione dell'avviso accedendo autonomamente, con le credenziali Spid/Cie/Cns al portale sul sito del Settore Servizi Educativi (www.comune.modena.it/servizi/ educazione-e-formazione/rette- e-tariffe/pagamento-e- consultazione-delle-rette- scolastiche).

Per chi invece volesse continuare ad avvalersi dell’avviso cartaceo con recapito per posta ordinaria, anche dopo la scadenza del 31 dicembre, dovrà sostenere un addebito di un euro per ogni singolo avviso.

Per le agevolazioni serve l'Isee

La tariffa mensile di frequenza del nido e della scuola dell'infanzia è attribuita utilizzando come parametro il valore dell'attestazione Isee. Per richiedere un’agevolazione sulla tariffa per i servizi educativi e scolastici è quindi possibile presentare la propria attestazione Isee che si compila presso le sedi dei Caaf convenzionati o direttamente online sul sito dell'Inps tramite credenziali Spid/Cns/Cie o accesso tramite Pin rilasciato dall'Inps.

L’attestazione Isee per i nuovi ammessi ai servizi va presentata entro il 29 agosto 2022; in caso di mancata presentazione l’importo applicato corrisponde alla fascia tariffaria più alta.

Per i bambini già frequentanti di nidi e scuole d'infanzia convenzionate, ai quali è già stata assegnata la tariffa mensile, l'Ufficio entrate 0-6 provvede a adeguare le tariffe applicate nel nuovo anno educativo, sempre dietro presentazione dell'attestazione Isee da parte dell'utente.

Per le scuole d'infanzia comunali, della Fondazione Cresci@mo e statali sono state confermate le medesime fasce tariffarie dello scorso anno, quindi la famiglia continuerà a pagare la stessa tariffa, salvo che la condizione economica del nucleo non abbia subito una variazione sostanziale, in aumento o in diminuzione, superiore al 10% del valore Isee già presentato. In tal caso, occorre presentare entro il 29 agosto una nuova attestazione Isee aggiornata per rivedere la tariffa assegnata.

I controlli vengono effettuati a campione e qualora venisse accertata la variazione in aumento superiore al 10%, oltre al recupero della differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto da inizio anno scolastico, viene applicata una sanzione.

Un ulteriore beneficio è inoltre riservato alle famiglie numerose con almeno tre figli in età 0-14 anni, tutti contemporaneamente frequentanti servizi educativi o scolastici e dei quali almeno uno frequentante il servizio nidi o di scuola d'infanzia (comunali, della Fondazione Cresci@mo o convenzionati). Facendone richiesta, queste famiglie possono usufruire di uno sconto sulla retta del nido in percentuale crescente al crescere della numerosità dei figli e decrescente al crescere dell'indicatore Isee del nucleo. Per presentare richiesta occorre compilare l’apposito form sul portale dei servizi educativi o inviare una e-mail (rette.scolastiche@comune. modena.it).

È inoltre richiesta l’attestazione Isee anche per usufruire della riduzione del 40 per cento del costo del pasto presso il servizio ristorazione per le scuole primarie. Ad averne diritto sono i nuclei famigliari residenti che si trovano in situazione di disagio economico con un indicatore Isee inferiore a 4.700 euro. In tal caso le attestazioni vanno presentate esclusivamente online fino all’1 ottobre 2022.

Per informazioni: Ufficio Entrate Servizi 0-6 Tel. 059/2032892- 059/2032784-059/2033861 (rette.scolastiche@comune. modena.it) o ristorazione scolastica 059/2032768-059/2032769 (ristorazione@comune.modena.it ).