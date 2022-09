Istituti Levi e Paradisi: conclusi i lavori di manutenzione straordinaria

In vista della ripresa dell’anno scolastico del prossimo 15 settembre, sono stati realizzati una serie di interventi di manutenzione straordinaria all’istituto Levi di Vignola, che hanno interessato il rifacimento della pavimentazione della scuola e la sostituzione degli infissi esterni.

I tecnici hanno sottolineato che «la scuola aveva una pavimentazione in linoleum molto danneggiata a seguito di usura, e a causa di un sottofondo poco consistente. E' stato pertanto previsto il rifacimento della pavimentazione in linoleum, compresa rimozione di quella precedente, il consolidamento dei sottofondi e la stesa di una nuova pavimentazione. Inoltre abbiamo sostituito gli infissi esterni con nuovi in alluminio a taglio termico per l’efficientamento energetico, installando anche i frangisole esterni».

I lavori sono terminati in queste settimane per un importo complessivo di 800 mila euro, di cui 350 mila per la realizzazione dei nuovi pavimenti e i restanti 450 mila per la sostituzione dei serramenti esterni.

Oltre ai lavori all’istituto levi, sono pronti a partire anche quelli all’istituto Paradisi, che prevedono interventi per la realizzazione di nuove aule al piano seminterrato, dove attualmente ci sono la sala insegnati e un laboratorio di lingue, per far fronte al cresente aumento della popolazione scolastica. Il progetto che prevede la modifica delle aperture sui muri perimetrali dei locali aumentare la superficie vetrata, la sostituzione degli infissi e la realizzazione di uno scavo esterno perimetrale al fabbricato per consentire la realizzazione di aperture in sostituzione delle attuali bocche di lupo. Il progetto, pronto per la gara d'appalto a fine maggio, ha subito un rallentamento dovuto all'emanazione del nuovo prezzario della Regione Emilia-Romagna avvenuto a luglio 2022 ed è pronto per essere avviato entro settembre con conclusione prevista entro la fine dell'anno per un importo complessivo dei lavori ammonta di 250 mila euro finanziato confondi Pnrr.

L’istituto Levi di Vignola ospita 1516 studenti in 63 classi, mentre l’istituto Paradisi conta 1640 studenti iscritti e 70 classi.