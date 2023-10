Italpizza consegna le Borse di studio ai figli meritevoli dei lavoratori

Si è tenuta nei giorni scorsi la cerimonia per la consegna delle Borse di Studio per l’anno scolastico 2022/23 riservate ai figli più meritevoli dei lavoratori del Gruppo Italpizza.

Un progetto realizzato nell’ambito del percorso di Responsabilità Sociale intrapreso da Italpizza. La cerimonia, che ha accolto le ragazze e i ragazzi vincitori del premio, le loro famiglie e i vertici aziendali, si è tenuta presso la sede direzionale dell’azienda di Modena. Dopo la consegna degli attestati, i ragazzi e le loro famiglie hanno visitato il sito produttivo di Modena per poi concludere la giornata con una merenda presso la Pizzerie Numero 1, sempre a Modena.

Durante la consegna degli attestati il Presidente Cristian Pederzini, oltre a essersi complimentato con i ragazzi ed i genitori per i lodevoli risultati ottenuti, ha voluto ricordare ai presenti l’importanza che Italpizza dà al merito e allo studio, auspicando un domani di poter accogliere in azienda queste ragazze e ragazzi.

Il Direttore delle Risorse Umane, Vincenzo Napoletano, ha evidenziato l’importanza di acquisire e rafforzare competenze con perseveranza e spirito di sacrificio, di osare con coraggio e senza paura di sbagliare per far emergere i propri talenti, spronando i ragazzi a mettersi in gioco per raggiungere i propri obiettivi senza arrendersi alle difficoltà.