Il team del Leonardo Da Vinci di Carpi ai nastri di partenza della Shell Eco-marathon 2024

La Shell Eco-marathon, storica competizione dedicata all’innovazione e alla mobilità sostenibile, arriva alla sua 39esima edizione e riunisce ancora una volta gli studenti di tutto il mondo allo scopo di superare i limiti dell’efficienza energetica in vista del prossimo futuro. Dal 19 al 24 maggio presso il Circuito Paul Armagnac di Nogaro, in Francia, 111 team provenienti da istituti di scuole superiori e da università internazionali si sfideranno nella gara regionale, dedicata all’Europa e all’Africa. Tra i team selezionati da 25 paesi diversi, attraverso un rigoroso processo di selezione, saranno presenti anche gli allievi dell’ITIS Leonardo Da Vinci di Carpi.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Shell verso le sfide della transizione energetica e della mobilità sostenibile, con l’obiettivo di ispirare i giovani a diventare futuri changemakers. Grande rilevanza viene conferita alla collaborazione e al lavoro di squadra; all’interazione diretta con aziende del settore automobilistico al fine di creare opportunità di crescita professionale in aree quali la componentistica per il motosport o il settore aerospaziale; alla possibilità di realizzare un progetto industriale completo, dalla progettazione all’ingegnerizzazione del modello.

La competizione prevede due categorie: "Prototype", in cui rientrano i veicoli progettati per ottenere la massima efficienza energetica favorendo anche lo sviluppo di design avveniristici, e "Urban Concept", veicoli dall’aspetto simile ai quadricicli leggeri adatti all’uso urbano. Per entrambe le categorie, è possibile scegliere tra tre diversi tipi di propulsione: elettrici a batteria; fuel cell a idrogeno; combustione interna.

Per aggiudicarsi il podio, ogni veicolo deve completare 10 giri del circuito in un tempo massimo di 39 minuti, per una distanza totale di 16 km. Vince chi, grazie alla sua creatività e alla competenza tecnica, riuscirà a terminare la prova con il minor consumo di energia, cercando di superare il record di efficienza della competizione, che, per i veicoli a propulsione endotermica è di 3,771 km per litro di carburante. Inoltre, i veicoli della categoria ‘Urban Concept’ saranno coinvolti in una gara dedicata alla guida autonoma durante la quale dovranno svolgere una serie di prove per dimostrare la loro capacità di essere gestiti da remoto, senza input manuale del pilota.

In particolare, il team dell’ITIS Leonardo da Vinci di Carpi, composto da circa 20 studenti, gareggerà nella categoria dedicata ai prototipi elettrici con un veicolo che, rispetto allo scorso anno, presenta una nuova configurazione, sia meccanica che elettronica: pur mantenendo lo stesso peso di 26 kg, il veicolo di quest’anno presenta una novità per i consumi, in quanto è alimentato a batteria agli ioni di litio. Questa trasformazione è stata possibile grazie al supporto di aziende locali come Elytron Areonautica, specializzata in droni commerciali e sorveglianza video, Modelleria EVAR, che ha fornito il supporto nella produzione delle parti in plastica, e Piusi di Suzzara, come sponsor tecnologico e finanziario.

“L’ITIS Leonardo da Vinci di Carpi è ormai un attore protagonista nella Shell Eco-marathon. Siamo entusiasti di poter annunciare la nostra partecipazione all’evento, che ci vede nuovamente in pista a sostenere l’ascesa dei nostri studenti – ha condiviso il docente Stefano Covezzi, responsabile del progetto per l’ITIS Leonardo da Vinci di Carpi –. Essere parte di questa competizione rappresenta per i nostri allievi un’occasione irripetibile, poiché non si limitano a mettere in pratica le competenze tecniche acquisite, ma collaborano con aziende leader nel settore per dare vita a un’iniziativa che anticipa le sfide future”.

“La Shell Eco-marathon si conferma ogni anno un’esperienza di formazione e di condivisione unica, capace di stimolare la discussione sui temi della sostenibilità e di incoraggiare i giovani a ideare e progettare la mobilità del futuro”, afferma Valeria Contino, Responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione Shell Italia. "Siamo fieri della partecipazione dei ragazzi italiani, giovani talenti provenienti da scuole e università che si misureranno in un contesto internazionale e arricchiranno il loro bagaglio di esperienze. A tutti i partecipanti i nostri migliori auguri per questa sfida”.

La Shell Eco-Marathon

La competizione per l'innovazione nella mobilità Shell Eco-marathon si svolge ogni anno in Europa, America e Asia e coinvolge studenti e studentesse delle materie STEM provenienti dai tre continenti, con l’obiettivo di fornire agli studenti un’esperienza formativa, in cui abbiano la possibilità di portare sul campo il bagaglio di conoscenze e le nozioni acquisite durante i loro percorsi di studi, occupandosi della fase di progettazione, realizzazione fino al portare in pista un veicolo in una competizione dal carattere internazionale, con l’opportunità di confrontarsi con loro pari provenienti da tutto il mondo. Un progetto che in Italia è rilevante anche in termini di rappresentanza femminile: negli ultimi anni, infatti, si è registrata una crescita della partecipazione di studentesse, sempre più numerose sui percorsi formativi STEM.