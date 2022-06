Formazione, ITS Maker: partono i tirocini all'estero

A Modena arrivano cinque corsi post-diploma che vanno incontro alle esigenze delle aziende. A organizzarli è ITS Maker che da molti anni è un punto di riferimento per la formazione professionale di qualità. In particolare si tratta di progettazione meccanica e materiali, motori endotermici, ibridi ed elettrici, impianti ceramici, gestione tecnico-commerciale e il nuovissimo percorso in auto elettrica, connessa e guida assistita, corsi a cui è possibile iscriversi tramite il sito www.itsmaker.it.

Ora ITS Maker si apre anche all’estero: attraverso il programma Erasmus 15 studenti del primo anno hanno la possibilità di svolgere il proprio tirocinio di 400 ore presso prestigiose aziende europee tra Berlino, Valencia, Siviglia e soprattutto Parigi. Infatti, ITS Maker ha recentemente stretto un accordo di collaborazione con la prestigiosa scuola di formazione parigina Garac: realtà leader nel panorama francese, prepara i giovani per le sfide del domani nel settore dei servizi Automotive sfornando tecnici qualificati, ingegneri e dirigenti molto ricercati sul mercato.

Con 22 corsi e strutture in grado di fornire agli studenti diversi comfort, dal 1948 permette a tantissimi giovani di costruirsi il proprio percorso individualizzato per proiettarsi nel mondo del lavoro. La collaborazione tra i due istituti ha portato due studenti di ITS a Parigi per uno stage presso Peugeot Stellantis e Carrosserie Lecoq, mentre nei prossimi giorni un ragazzo francese sarà ospite della fondazione per un tirocinio presso Maserati. Allo stesso tempo sono ben cinque ragazze e ragazzi dei corsi modenesi a essere partiti per uno stage internazionale, a Parigi, Berlino e Siviglia.

L’internazionalizzazione di ITS Maker però non si ferma qui. In questi giorni sono in partenza molti altri studenti, due di questi verso la Spagna e la Germania. Dalle loro parole emerge chiaramente l’attesa per un’esperienza importante: “Sono abbastanza emozionato, perché è un’esperienza che non ho mai fatto e che non possono fare tutti – commenta Leonardo Ghidoni del corso motori endotermici, in partenza verso la Germania per uno stage in un’azienda di macchinari utensili per test sui materiali -. Mi piacerebbe lavorare all’estero e grazie ad ITS Maker posso capire se fa davvero per me”.

Gli fa eco Davide Collari, pronto per il tirocinio presso un’azienda di Siviglia specializzata nella consulenza per la progettazione meccanica: “Uscendo dalla mia zona di comfort mi aspetto di imparare molto. in questi mesi grazie al supporto di ITS Maker mi sono approcciato alla lingua e mi sento abbastanza pronto per questa esperienza”. Infine, dalle parole della tutor del corso di motori endotermici, Giulia Lugli: “Riteniamo che si tratti di una duplice opportunità per i nostri ragazzi, perché oltre dell’aspetto professionalizzante, la sfida di confrontarsi con un ambiente diverso dal proprio li farà crescere anche a livello personale. Tuttavia, non dimentichiamo anche tutti i nostri studenti che svolgeranno il tirocinio nelle aziende emiliane: si tratta di realtà di eccellenza famose in tutto il mondo con cui collaboriamo con successo da molti anni”.