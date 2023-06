JDSymposium: successo oltre le attese per la nona edizione

Risultati straordinari e oltre le attese per la nona edizione del JDSymposium, il congresso firmato JDentalCare dedicato all’implantologia dentale, che ha inaugurato un nuovo format di tre giorni. Le due giornate dedicate al programma scientifico curato da relatori di livello internazionale sono state precedute il 22 giugno da una giornata interamente dedicata ad attività “extra”, che hanno consentito ai partecipanti di immergersi appieno nella realtà aziendale anche attraverso esperienze esclusive proposte dalle realtà di spicco del territorio.

Find your way home è stato il tema alla base dell’evento di quest’anno: dare la possibilità al clinico di costruire un percorso su misura, fatto di esperienze e relazioni, che risponda alle sue esigenze. L’affluenza al JDSymposium è stata molto ampia, si sono contate oltre 1.300 persone prevenienti da tutta l’Italia e da oltre 30 paesi del mondo. Un risultato eccellente che conferma il grande lavoro svolto dalla squadra JDentalCare, che da più di 15 anni lavora nel campo dell’implantologia dentale in Italia e nel mondo con i suoi 60 distributori.

Il congresso si è svolto presso il Forum Monzani di Modena e durante le sessioni scientifiche sono state illustrate le più recenti tecniche di riabilitazione implantare, flusso di lavoro digitale ed estetica parodontale. In particolare modo, è stato affrontato il tema delle gravi atrofie mascellari e del concetto di trattamento Maxilla-For-All , ideato da JDentalCare, che combina l’utilizzo di impianti pterigoidei, nasali e zigomatici per riabilitare il 100% dei casi di grave atrofia nel mascellare.

Durante le due giornate di congresso sono intervenuti 21 relatori nazionali e internazionali. “Sono lieto di aver preso parte come relatore al JDSymposium 2023. Il congresso, nelle tematiche che affronta, rispecchia la filosofia della JDentalCare: attenzione ai dettagli, qualità dei materiali e tecniche avanzate con l’obiettivo di fornire risultati duraturi ai pazienti”, ha affermato il Dott. Rawad Samarani, in rappresentanza dal Libano.

Tra i relatori italiani, il Dott. Filippo Casotto: “È stato un grande piacere per me esporre la mia relazione al JDSymposium 2023. Durante il mio intervento ho parlato nello specifico delle frese JD Bone track, strumenti brevettati dall’azienda, che stanno rivoluzionano la chirurgia implantare nell’inserimento a carico immediato e nei post estrattivi”.

Anche quest’anno JDentalCare ha scelto Modena, la sua città, come cornice di questo evento. Un territorio fertile che si distingue, a livello nazionale ed internazionale, oltre che per la sua storia, la sua cultura, la tradizione culinaria e le leggende automobilistiche, anche per un radicato know-how nel campo dei dispositivi medici e delle loro applicazioni nell’ambito biomedicale.

Da qui l’azienda è partita puntando sull’innovazione, affermandosi come punto di riferimento nel campo dell’implantologia dentale. Qui l’azienda continua ad investire contribuendo concretamente alla crescita e alla conoscenza dell’eccellenza modenese nel mondo.