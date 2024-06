Bar dei Giardini Ducali affidato per 6 anni ai gestori dello Juta

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sarà la società “Juta s.n.c” - che da vent'anni anima il noto locale di via Taglio - a gestire il bar collocato nella palazzina Vigarani all’interno dei Giardini ducali di Modena. Il Comune di Modena, infatti, ha assegnato la concessione a seguito di una selezione pubblica secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a cui hanno partecipato tre soggetti.

La concessione riguarda la gestione del servizio negli spazi previsti nella palazzina, che sono complessivamente di 49 metri quadri a piano terra, una saletta al primo piano di 33 metri quadri (accessibile con scala chiocciola), più circa 160 metri quadri di area all’aperto per il servizio ai tavolini.

La gestione del bar è stata aggiudicata per un periodo di sei anni, rinnovabili per altri sei se ci sarà l’accordo tra le parti. Il nuovo gestore inizierà a breve i lavori per il riallestimento dei locali la cui apertura è prevista nelle prossime settimane.