L'11 settembre si commemora davanti al monumento modenese

L'Unione europea deve poter "parlare con una sola voce per continuare a difendere, soprattutto oggi, ciò che quel giorno fu duramente colpito: il sistema dei valori democratici”. È l’auspicio pronunciato questa mattina dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli, facendo riferimento all'esigenza di una politica estera e di sicurezza comune, nel ricordo degli attacchi terroristici che 22 anni fa, l’11 settembre del 2001, provocarono migliaia di vittime negli Usa.

Anche quest’anno è stata la sirena dei Vigili del fuoco, seguita da un minuto di silenzio, ad accompagnare la deposizione delle corone al monumento che ricorda il crollo delle Torri gemelle del World Trade Center di New York, in piazza Manzoni a Modena. Alla cerimonia commemorativa ha partecipato anche la nuova console statunitense Daniela Ballard.

“L’instabilità geopolitica avviata da quegli attacchi giunge fino a noi – ha affermato Muzzarelli, ricordando l’attuale conflitto in Ucraina – occorre quindi moltiplicare gli sforzi per la pace, con più Europa, più strategie comuni anche in materia di economia, fonti energetiche e diritti, per tenere salde le istituzioni, nel segno dell’inclusione e del rispetto delle diversità tra i popoli”.

Oltre al sindaco sono intervenuti la prefetta Alessandra Camporota e i rappresentanti dei Lions che negli anni scorsi hanno donato il monumento: Livio Tempesta, presidente del Lions Club Modena Estense, e Giorgio Ferroni, Governatore Lions del Distretto 108 Tb.

Erano presenti pure il presidente della Provincia Fabio Braglia, il presidente del Consiglio Fabio Poggi, il generale di divisione Davide Scalabrin, comandante dell’Accademia militare, il questore vicario Sabato Riccio, il comandante dei Carabinieri Antonio Caterino, il comandante della Guardia di Finanza Gianluca Capecci, il comandante della Polizia locale Roberto Riva Cambrino, oltre alla dirigente dell’Ufficio Scolastico dell’ambito territoriale di Modena Veronica Tomaselli, la funzionaria vicaria Maria Teresa Figliomeni e il direttore del Distretto Sanitario di Modena Andrea Spanò.