L'aiuto di Modena agli alluvionati, raccolti oltre 12mila euro alla serata benefica all'Udicon Park

E’ successo ieri sera, sabato 8 luglio, all’Udicon Park di Modena dove la cena di solidarietà - organizzata da U.Di.Con. Emilia-Romagna – ha permesso di raccogliere 12.500 euro, di cui 11mila donat i al Comune di Conselice e 1500 euro ad un istituto scolastico di Lugo. Fondamentale il contributo di tante attività economiche e associazioni del territorio . A ritirare la raccolta fondi è stato l’assessore del Comune di Conselice, Raffaele Alberoni. Oltre 300 le persone accorse all’evento solidale, che ha visto anche l’estrazione dei numeri vincenti della lotteria di beneficenza promossa da Solidus Onlus e U.Di.Con. Emilia-Romagna con la collaborazione di molte associazioni del territorio: Hesperia Bimbi, Aido, Team Enjoy, Via Piave e Dintorni, Equilandia, Plastic free, Le ali di Camilla, Angeli in moto, Associazione G.P. Vecchi, Ewo, Agape di Mamma Nina, Civibox.

L’evento - con media partner Radio Bruno, Radio Stella e Radio Sa - ha offerto al pubblico impegno e divertimento, con le associazioni che hanno potuto raccontare le loro attività sociali e lo show del comico Gianluca Impastato. Presente la Croce Rossa, che ha avuto modo di effettuare una piccola esercitazione, sottolineando l’importanza di sapere effettuare il massaggio cardiaco in modo tempestivo per intervenire in casi di emergenza. Vista l’importanza della serata, anche il Comune di Modena ha portato il suo saluto con il Capo Gabinetto Giulio Guerzoni e l’assessora Annamaria Morandi Lucà, che hanno colto l’occasione per ringraziare il mondo associativo e l’impegno in campo sociale di U.Di.Con. Emilia-Romagna. In prima fila anche la squadra U.Di.Con con la presidente nazionale Martina Donini, il presidente regionale Vincenzo Paldino e la presidente provinciale Debora Ferrari. In particolare, nel suo intervento Donini ha ringraziato tutta la struttura regionale dell’associazione a tutela dei consumatori, nonché tutte le sedi territoriali per i tantissimi progetti realizzati in Emilia Romagna.