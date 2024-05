L'AOU per la Giornata Mondiale senza Tabacco: un piano di disassuefazione per i professionisti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Il 31 maggio, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena aderisce alla Giornata Mondiale senza Tabacco, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). In questa occasione, la Sorveglianza sanitaria, diretta dalla dottoressa Loretta Casolari, Medico Competente, in collaborazione con la Tossicologia Medica, guidata dalla dottoressa Simona Guerzoni, rinnova il suo impegno a supportare i professionisti che desiderano smettere di fumare.

Dal 2022, è attivo un percorso di assistenza per tutti i professionisti motivati a intraprendere un programma specialistico di disassuefazione dal fumo. Ad oggi, 13 operatori hanno richiesto aiuto; tra questi, 9 sono operatori sanitari, prevalentemente donne. Dieci persone sono attualmente seguite dall’ambulatorio specialistico di Tossicologia, Farmacologia e Tossicologia Clinica e Metabolica, con un terzo di loro che ha smesso definitivamente di fumare, mentre un altro terzo ha ridotto significativamente il numero di sigarette.

“Un operatore su cinque fuma nella nostra Azienda,” afferma la dottoressa Casolari. “In alcuni contesti lavorativi, la percentuale supera il 40%. Proteggere la salute dei nostri operatori è essenziale non solo per loro stessi, ma anche per l’Azienda. Smettere di fumare è un investimento fondamentale per la salute individuale e collettiva.”

Il programma, sostenuto dai Medici Competenti della Sorveglianza sanitaria, include terapie farmacologiche, supporto medico e psicologico, e interventi individuali e di gruppo. Questi sforzi sono parte di un più ampio programma di Total Worker Health, che mira a promuovere la salute sul posto di lavoro.

“Smettere da soli è possibile ma difficile,” spiega la dottoressa Guerzoni. “Il supporto dell’Azienda, con monitoraggio specialistico e sostegno farmacologico e psicologico, aumenta significativamente le probabilità di smettere definitivamente di fumare.”

Dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, il programma è ripreso con rinnovata energia. Denise Garavini, medico della Sorveglianza Sanitaria, aggiunge: “Offriamo supporto a tutti i lavoratori e studenti di UNIMORE che prestano servizio negli ospedali dell’Azienda, potenzialmente quasi dodicimila persone. Quando un lavoratore o studente esprime il desiderio di smettere di fumare durante la visita di Sorveglianza Sanitaria, riceve materiale informativo e viene indirizzato a un medico di Tossicologia per iniziare il percorso di disassuefazione.”