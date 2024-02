L'Archivio storico chiude per manutenzione e adeguamento impianti

La sala studio dell’Archivio storico comunale, nella sede di viale Vittorio Veneto a Palazzo dei Musei, chiude al pubblico da lunedì 19 febbraio per un intervento di adeguamento degli impianti di sicurezza che renderà inaccessibile la documentazione per due settimane.

Contestualmente saranno eseguiti anche lavori di pulizia e riordino della documentazione stessa, oltre a piccoli interventi di manutenzione ordinaria.

La riapertura dell’Archivio è prevista per lunedì 4 marzo quando si potranno riprendere gli appuntamenti per ricerche nella sala studio nei consueti orari (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13) e modalità (con prenotazione alla mail: archivio.storico@comune. modena.it).

Rimane accessibile, invece, la documentazione storica conservata all’archivio di deposito di via Cavazza, per questo si invitano gli utenti a scrivere comunque all’Archivio per esporre le loro richieste.