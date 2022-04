L'Associazione vittime civili di guerra per gli sfollati ucraini: raccolta fondi alal Polisportiva Saliceta

Domenica 3 aprile 2022 alle ore 15:30, in occasione dei molteplici eventi sportivi, la Polisportiva Saliceta San Giuliano di Modena, ha aderito alla campagna di raccolta fondi straordinaria in favore delle vittime civili del conflitto russo-ucraina lanciata dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), e portata avanti dalla sezione provinciale di Modena.

La campagna rappresenta una naturale e doverosa attività dell'ANVCG in virtù del suo ruolo di rappresentanza e tutela delle vittime civili di guerra riconosciuto per legge in Italia. L'iniziativa si ispira ai valori fondanti del suo statuto ed è in linea con le attività di sensibilizzazione già portate avanti dall'Associazione, in particolare la campagna contro le armi esplosive nelle aree popolate "Stop alle Bombe sui Civili", i cui temi sono ritornati drammaticamente alla ribalta dell'opinione pubblica e dei racconti mediatici proprio a causa del recente conflitto in Ucraina. Quanto raccolto sarà devoluto integralmente in progetti di aiuto e sostegno a donne e bambini vittime della guerra in Ucraina.

Per chi non ha avuto la possibilità di effettuare la propria donazione in loco, potrà effettuare il versamento alle coordinate bancarie IT39Y0200803284000104169324 con la causale “Donazione Vittime Civili di Guerra Ucraina”