La coop L’Angolo coinvolta nel progetto BKT “Natale in gioco” per l’integrazione sociale

Un Natale speciale per la cooperativa sociale L’Angolo di Modena: dopo la partecipazione nei giorni scorsi alla partita del Modena Calcio presso lo stadio Braglia di 25 richiedenti asilo ospiti della cooperativa, tra cui diversi minori con i propri genitori, a seguire c’è stata una grande consegna di doni ai bambini ospiti de L’Angolo, offerti da BKT Tires: un kit sportivo composto da indumenti, zaino, gadget e palloni da calcio.

“Natale in gioco” - questo il titolo dell’iniziativa - nasce dalla volontà di BKT Tires (azienda leader mondiale nel settore degli pneumatici Off-Highway e title sponsor del campionato da sei anni) di estendere il proprio impegno sociale non solo ai 20 comuni della Serie BKT con Fattore Campo, ma anche alle tante realtà che quotidianamente contribuiscono all’apertura, alla tolleranza e al rispetto delle diversità tra cui L'Angolo. I protagonisti sono i bambini e i ragazzi, ai quali mai dovrebbe essere negato il diritto al gioco e allo sport, viatico di una sana socialità, di integrazione e senso di appartenenza, specialmente nei confronti di coloro che vivono situazioni di disagio e difficoltà sociale.

L'obiettivo principale è promuovere l'integrazione attraverso il potente linguaggio dello sport, offrendo un'opportunità di sentirsi parte di una comunità più ampia, condividendo la passione per il calcio.

«La cooperativa L’Angolo ad oggi ospita circa 730 utenti provenienti principalmente da Africa sub-sahariana, Maghreb, Bangladesh e Pakistan ma anche da Ucraina e Turchia - illustra Mirella Margarino, presidente della cooperativa - Una delle ultime collaborazioni realizzate, lo ricordiamo con piacere, è quella con la PGS Smile di Formigine che ha accolto un ragazzo del Camerun nella squadra di calcio per consentirgli di frequentare gli allenamenti.

Dopo il primo momento di accoglienza, in cui provvediamo a rispondere ai bisogni di prima necessità dei rifugiati accolti, il nostro obiettivo è quello di individuare progetti individuali per ciascuno dei richiedenti ospitati, volti a favorire la loro integrazione nel Modenese. Nel 2023, abbiamo lavorato alacremente per cercare di attivare quante più relazioni possibili con le associazioni del territorio affinchè ognuno di loro potesse continuare a sviluppare gli interessi che coltivava nel proprio Paese di provenienza - conclude Margarino –, riscontrando una grande apertura da parte degli attori coinvolti: alcuni esempi sono il corso di sartoria gestito dall’associazione L’Ora del Noi di Sassuolo, le attività di pulizia ambientale gestite da gruppi informali di cittadini a Modena, Formigine e Baggiovara, la collaborazione con gli scout di Baggiovara per il coinvolgimento dei richiedenti asilo nelle attività della comunità, il progetto di ciclofficina in partenza nel prossimo mese di gennaio. L’Angolo ha ritenuto fondamentale assecondare il desiderio espresso dai beneficiari di protezione temporanea ospiti del Progetto di Accoglienza, data l’importanza che le attività di socializzazione rivestono nel processo di inclusione; anche in questo caso la risposta da parte del territorio, come dimostra anche questa bella iniziativa natalizia, non si è fatta attendere».