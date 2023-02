La fontana del Graziosi s'illumina di viola per Giornata Mondiale per l’Epilessia

Lunedì 13 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale per l’Epilessia, la Fontana dei due fiumi di largo Garibaldi verrà illuminata di una luce viola, per sensibilizzare la cittadinanza al tema. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Modena attraverso l’assessorato alle Politiche sociali e viene realizzata grazie alla collaborazione di Hera.

In Italia circa 500.000 persone soffrono di epilessia, un disturbo serio e generalmente ricorrente che colpisce le cellule del cervello determinando l’invio di comandi incontrollati al resto del corpo; per fortuna molte forme di questa malattia sono curabili.

International Epilepsy Day è un evento mondiale che promuove la consapevolezza sull'epilessia in più di 180 Paesi dove molte città scelgono di illuminare un monumento di viola per fare luce su una patologia in cui stigma e discriminazione a carico delle persone che ne sono colpite pesano talvolta quanto le sofferenze fisiche indotte dalla malattia. Il viola è il colore scelto per richiamare l’attenzione sul fatto che l’epilessia è un problema mondiale.

In Italia la Giornata è promossa da Lice Lega italiana contro l'epilessia, una Società Scientifica senza scopo di lucro che persegue la finalità di contribuire al miglioramento di diagnosi, terapia, assistenza, ricerca, formazione e informazione scientifica nell’ambito dell’epilessia, nonché al superamento dello stigma sociale a tale patologia correlato, promuovendo e attuando ogni utile iniziativa per il conseguimento di tali finalità.