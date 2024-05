La Fontana del Graziosi si illumina di rosso per la Giornata mondiale della Sclerosi multipla

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Giovedì 30 maggio la Fontana dei due Fiumi del Graziosi, in largo Garibaldi, si illumina di rosso per la Giornata mondiale della Sclerosi multipla. L’iniziativa, volta a sensibilizzare la popolazione alla conoscenza della malattia, è promossa dall'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism Aps/Ets), sezione provinciale di Modena, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, in collaborazione con Hera servizi Energia.

La speciale illuminazione cade all’interno della Settimana d’informazione dedicata alla malattia che si svolge dal 25 maggio al 2 giugno sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e prevede iniziative di sensibilizzazione sulla sclerosi multipla e patologie correlate in tutto il Paese, oltre alla illuminazione di luce rossa dei principali monumenti.