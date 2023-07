La Nazionale volley Trapiantati e Dializzati al Torneo Avis di beach volley a Guiglia

Domenica 2 luglio è andata in scena, presso la Piscina Comunale di Guiglia, la 12a edizione del Torneo di Beach Volley 4x4 misto, organizzata dagli attivissimi volontari di AVIS giovani di Modena, capitanati da Ludovica Scarcella e Pier Francesco Fazio.

Non è mancato il prezioso supporto dei presidenti delle Avis locali, Massimiliano Tedeschini per la sezione di Guiglia e Maurizio Lelli per quella di Zocca, nonché di AIDO e ADMO. Ospite d'onore la Nazionale Italiana di Pallavolo Trapiantati e Dializzati aned, allenata dallo staff modenese composto da Francesco Brandoli e Cristiana Ziosi, fresca di titolo mondiale, recentemente conquistato a Perth in Australia.

Gli iridati Marco Mestriner, Samantha Ciurluini, Domenico Roberto (trapiantato di rene da donatore vivente proprio al nostro Policlinico), Alessandro Paolini, Monica Rivalta, unitamente agli allenatori sono scesi in campo, sfidando "fuori classifica" le squadre pertecipanti al "torneo strong", giocando alla pari con tutte. Una Domenica all'insegna dello sport e della sensibilizzazione, un evento ad altissimo impatto sociale.