La palestra GimFIVE annuncia la riapertura in zona rossa. E i gestori si incatenano a Montecitorio

La catena di palestre GimFIVE rilancia proprio da Modena la propria battaglia contro le restrizioni anti-covid, che già l'11 gennaio scorso avevano portato i gestori delle strutture alla ribalta nazionale per la decisione di aprire l'attività nonostante i decreti che lo proibiscono. Dopo diversi giorni di controlli e di relative sanzioni - oltre al temporaneo sequestro della palestra di Vignola - i gestori avevano nuovamente chiuso le attività, anche per la comprensibile scarsa affluenza degli utenti.

Ora però la protesta riparte, come annunciato già prima di Pasqua: "È il momento di dire definitivamente basta a tutto ciò: a partire da Mercoledì 7 Aprile a Modena Est ci riprendiamo ciò che è nostro - spiegano i titolari - Diritto al lavoro, diritto alla libertà, diritto di spostamento sul territorio italiano, oltre che il dovere di donare salute e benessere a tutti i nostri sostenitori e tesserati". Domani alle ore 7, la palestra di via Porpora aprirà quindi agli iscritti.

Nell'attesa, il Direttore marketing presso GimFIVE, Federico Milieni, oggi è andato a Roma per protestare davanti a Montecitorio: il 33enne è infatti fra le 17 persone che si sono incatenate nella piazza. "Non sappiamo quanto andrà avanti questa azione - spiega sui social - non sappiamo se si tratta di un gesto dimostrativo o se è un qualcosa che si protrarrà a oltranza. Sicuramente quello che è stato messo in atto è un gesto che rende bene l’idea della nostra situazione attuale: seppur fisicamente i polsi di ogni italiano sono liberi, fattivamente abbiamo le mani legati, anzi ci hanno proprio incatenato".