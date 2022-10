La piazza del cioccolato. Conclusa con successo la tre giorni di Carpi

Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, “Cioccolato in Piazza” ha addirittura superato ogni aspettativa e Carpi è stata invasa da decine di migliaia di visitatori e amanti del cioccolato.

Per il grande afflusso di acquirenti, gli espositori il sabato sera hanno tenuto aperto fino a tarda serata e quindi oltre l’orario di apertura pubblicizzato, mentre domenica è stata una grande domenica, che ha visto file di attese presso gli stand per poter fare gli acquisti o per ammirare la tanta varietà presente negli stand.

E di varietà ce n’era veramente tanta: i famosi cunesi, i pernigotti di Morisco, fontane di cioccolato, wafer, praline cioccoalto proposte in tante forme diverse, gli shottini al cioccolato e tantissimo altro. Un vero mondo di cioccolato che ha riempito tutto il rialzato di piazza Martiri in un clima di festa che ha visto tantissimi negozi del centro tenere aperto per l’occasione.

Alta la qualità degli espositori e grande soddisfazione dei maestri cioccolatieri per le importanti vendite.

Cioccolato in Piazza si conferma così uno degli eventi più attesi dai carpigiani e dal pubblico proveniente dall’intera regione. Orgnizzato da SGP Eventi di Paolo Storchi, che già organizza a Carpi l’edizioni di Carpinfiore e lo Street Festival di Carpi, Cioccolato in Piazza gode del patrocinio del Comune di Carpi e di Confesercenti.