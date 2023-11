La Polizia Locale di Modena si forma in Procura come Polizia giudiziaria

Altri due ufficiali della Polizia locale di Modena hanno concluso il percorso formativo di Polizia giudiziaria che si svolge all’interno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena. Rafforzare l’ampliamento delle conoscenze e delle competenze in materia di Polizia Giudiziaria del personale della Polizia Locale, fornendo inoltre supporto agli uffici della Procura e permettendo in tal modo di aumentare complessivamente attività e atti di polizia giudiziaria realizzati, sono i principali obiettivi del percorso che è stato attivato sulla base del Protocollo sottoscritto dalla Procura con il Comando di Polizia locale di Modena.

L’accordo ha anche consentito di implementare la Sezione di Polizia giudiziaria in Procura: diversi operatori del Comando di Polizia locale di via Galilei sono infatti distaccati a tempo pieno negli uffici della Procura, per l’esattezza tre agenti di Polizia giudiziaria e un’ispettrice superiore, Annalisa Fiorini, responsabile della aliquota Polizia Locale sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura.

Oltre all’ispettrice superiore Fiorini, nei giorni scorsi ha completato il percorso di formazione e ricevuto il relativo attestato da parte del Procuratore, anche l’ispettrice Monia Abbati. Inoltre, insieme a loro sono stati insigniti dell’attestato diversi ufficiali della Polizia locale di Unione Terre D’argine, Unione Terre di Castelli, Mirandola e Sassuolo. Dopo Modena, nel corso dell’anno sono stati infatti sottoscritti Protocolli anche tra la Procura della Repubblica e i Comandi delle Polizie Locali di Sassuolo, Formigine, Mirandola, Unione Terre di Castelli, Unione Terre d’Argine, Unione del Sorbara e Castelfranco Emilia.