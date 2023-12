La Prof.ssa Cristina Siligardi di Unimore eletta Presidente della Società Ceramica Italiana

Lo scorso 15 dicembre, nella prima riunione del nuovo consiglio direttivo, è stata eletta Presidente della Società Ceramica Italiana (I.Cer.S) la Prof.ssa Cristina Siligardi del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore, per il triennio 2023/2026.

Il suo compito sarà rappresentare a livello istituzionale I.Cer.S e dare impulso a iniziative volte a promuovere e migliorare la diffusione della tecnologia ceramica. Nella veste di Presidente sarà tenuta a convocare e presiedere le sedute del Consiglio Direttivo.

“Essere stata scelta per ricoprire una carica così prestigiosa è un grande onore per me e, insieme a tutto il consiglio direttivo di ICerS, spero di contribuire a continuare a diffondere la cultura ceramica e a proporre una serie di iniziative volte a rafforzare le conoscenze tecnico-scientifiche del settore ceramico - ha commentato la Prof.ssa Siligardi.

Cristina Siligardi è docente di Scienz a e Tecnologia dei Materiali di Unimore, direttrice del master interateneo di secondo livello in Impresa e Tecnologia Ceramica, coordinatrice del gruppo di lavoro “Task Force ceramici” dell’Università di Modena e Reggio Emilia ed è associate editor del “Journal of American Ceramic Society”.

Relativamente alla sua attività di ricerca, è autrice o coautrice di più di 190 lavori scientifici su riviste internazionali e la sua attività di ricerca ha riguardato il materiale vetro, nelle sue diverse applicazioni, i materiali ceramici tradizionali, in particolare piastrelle ceramiche e laterizi, i coating funzionali materiali cool roof e cool colors. Recentemente si è dedicata anche allo studio di ossidi fotocatalitici per il degrado delle microplastiche.