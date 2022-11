La rappresentante della città brasiliana di Londrina accolta in municipio

L’innovazione tecnologica, i modelli educativi nella fascia 0-6 e la sostenibilità ambientale sono stati i temi al centro dell’incontro che si è svolto giovedì 17 novembre, nella sala del Vecchio Consiglio di Palazzo comunale dove il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi hanno accolto Liz Paludetto Rodrigues, responsabile delle relazioni internazionali della città brasiliana di Londrina, gemellata con Modena dal 1998.

L’incontro tra Rodrigues, a Modena in rappresentanza del sindaco di Londrina Marcelo Belinati Martens, il sindaco Muzzarelli e l’assessora Baracchi è stato l’occasione per dare un nuovo impulso alla relazione tra le due città in ambito economico, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e all’intelligenza artificiale, tema centrale per entrambe le città, e in ambito educativo, con l’avvio di un confronto sul modello educativo 0-6 adottato da Modena. Rodrigues ha poi incontrato anche Piergabriele Andreoli, direttore dell’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile.

Al termine della visita Rodrigues ha ricevuto in dono il libro fotografico “Modena effetto notte”, con le immagini di Franco Fontana, e una boccetta di aceto balsamico tradizionale prodotto dall’Acetaia comunale.