La scuderia Piede Pesante di Sassuolo ricevuta in municipio dopo le vittorie

La scuderia Piede Pesante di Sassuolo domenica 1 ottobre ha conquistato per il terzo anno consecutivo il titolo di Campioni d’Italia nella categoria pro stock, la domenica seguente, 6 ottobre, ha conquistato anche la Coppa Italia: Simone Trinelli e Marianna Berselli, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della scuderia sassolese Piede Pesante, sono stati ricevuti in Municipio dalla Giunta che ha voluto ringraziarli per aver portato ai vertici il nome della nostra città anche in questo sport.

Con il trattore “Stars&Stripes”, quest’anno, la scuderia Piede Pesante è anche sbarcata in Europa, partecipando e ben figurando a due competizioni internazionali.

La Giunta ha consegnato a Presidente e Vicepresidente della scuderia una pergamena che recita: “Alla Scuderia Piede Pesante, da Sassuolo all'Europa portando ai vertici il nome della nostra città nel mondo dei motori”.