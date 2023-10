La squadra Nuoto Club Sassuolo ricevuta in comune

È stata ricevuta in Municipio per un riconoscimento dalla Giunta, la squadra del Nuoto Club Sassuolo reduce dalla madaglia di bronzo ai World Aquatics Masters Championships 2023 in Giappone.

Alessandro Cuoghi ha ottenuto il bronzo nei 200 misti col tempo di 2’13”19; Pagani Tommaso, Bigi Lorenzo, Mercati Michele, Cuoghi Alessandro hanno ottenuto il bronzo nella Staffetta 4x50 stile col tempo di 1’38”9.