Scuola d’estate, al "Selmi" gli studenti imparano a scrivere canzoni e comporre musiche

Imparare a scrivere canzoni e comporre musiche. L’opportunità è stata offerta agli studenti dell’istituto d’istruzione Selmi di Modena, che hanno frequentato un laboratorio di formazione musicale gestito dall’associazione Euphonìa. L’attività è stata organizzata nell’ambito del progetto “Selmi d’estate”, finanziato dal Ministero dell’Istruzione per dare ai ragazzi opportunità di socializzazione e continuità didattica in presenza anche dopo la fine dell’anno scolastico, condizionato dalla pandemia e contrassegnato da un ampio ricorso alla didattica a distanza (dad).

Il laboratorio, denominato “Write your music!”, era rivolto a tutti, compresi i cosiddetti studenti con dsa (disturbi specifici dell’apprendimento) e bes (bisogni educativi speciali). Hanno partecipato diciotto ragazzi, soprattutto del biennio.

«L’attività è stata svolta in orario scolastico ed è consistita in quattro incontri da tre ore ciascuno - spiegano i due docenti di Euphonìa, la cantante Beatrice Bini e il chitarrista Diego Samperi – Abbiamo insegnato ai ragazzi l’uso di software di scrittura musicale e di strumenti virtuali, cioè come fare musica con il pc.

Gli studenti hanno partecipato con attenzione e impegno; scrivendo canzoni e componendo musiche hanno potuto dare sfogo alla loro creatività».

«Il progetto “Write your music!” è piaciuto molto e il contributo di Euphonìa è stato apprezzato – conferma Margherita Zanasi, dirigente scolastico dell’istituto Selmi –

I ragazzi ne avevano bisogno e la richiesta di partecipazione, superiore al previsto, lo conferma. Tra l’altro il fatto che abbiano frequentato il laboratorio anche ragazzi con disabilità ha favorito la loro inclusione e integrazione, perché la musica è un linguaggio che supera le barriere attivando diverse abilità.