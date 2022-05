Laboratorio partecipato, nasce un murale alle scuole medie Leopardi di Fiorano

Nei giorni scorsi l’artista Ennio Sitta ha realizzato un murale sulla parete esterna (lato palestra) della scuola secondaria di primo grado ‘Giacomo Leoperdi’ di Fiorano Modenese.

Il murale è frutto di un laboratorio partecipato, dove cittadini e cittadine che hanno riflettuto sull’idea di Europa e sull’appartenenza ad essa. Laboratorio organizzato nell’ambito dell’ultima edizione del progetto ‘Vista sull’Europa’, promosso da Roberta Biagiarelli, intitolato ’NORDSUDOVESTEST – Orientarsi elle differenze’, a cui il Comune di Fiorano Modenese ha aderito e collaborato.

Il programma di ‘Vista sull’Europa’ prevedeva, tra le altre iniziative, anche attività di partecipazione a laboratori creativi di street art di comunità, tenuti dall’artista Ennio Sitta e dai fratelli writers Manuel e Simone Franchini (in arte Mao & Sam), con la realizzazione di opere, segni concreti delle riflessioni fatte, sui muri dei quattro comuni coinvolti.

A Fiorano Modenese non era ancora stata realizzato il murale per varie vicissitudini (anche legate alla pandemia), ma ora è finalmente concluso.

Venerdì 20 maggio le tre classi prime della scuola hanno incontrato Roberta Biagiarelli ed Ennio Sitta, insieme all’assessore alla Cultura, Morena Silingardi, davanti all'opera completata ed hanno potuto capire meglio le riflessioni che l’hanno ispirata.

Come ha sottolineato l’artista, si tratta di alcuni pannelli dall’iconografia semplice, ispirata ai tarocchi, che raccontano una storia legata a come è cambiata l’Europa in questi anni, soprattutto da gennaio. Al centro di ogni tavola c’è l’immagine del sole.

Ogni pannello è arricchito da frasi che aiutano a riflettere. Uno cita una canzone di Lucio Dalla ‘si muove la città …’ e rappresenta una città senza corrente, che potrebbe essere una immagine attuale di una città bombardata, ma la città senza corrente è fatta di persone e si muove ugualmente. Un altro pannello è invece dedicato alla pandemia che l’Europa ha dovuto affrontare negli ultimi due anni.