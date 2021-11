Nasce LalalAND, attività per bambini da 0 a 5 anni con la Scuola di Pallavolo Anderlini

LalalAND è il nuovo servizio della Scuola di Pallavolo Anderlini rivolto ai bambini da 0 a 5 anni. La proposta è quella di una serie di appuntamenti con attività ludico-motorie in palestra e all’aria aperta. Il tutto avviene il sabato mattina, presso la Scuola Primaria Pisano a Modena e presso il Circolo Pagliani a Sassuolo. I bambini sono accompagnati dai genitori e guidati dalle istruttrici di Anderlini, laureate e laureande in Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione e Scienze Motorie.

Quella fino a 5 anni è una fascia d’età in cui è particolarmente importante l’attività motoria e il confronto con coetanei e istruttori. L’approccio scelto ha una forte componente ludica e le attività sono spesso inserite in una narrazione che ha per protagonista Frank, il simbolo di Anderlini. Attraverso le attività proposte il bambino viene condotto alla scoperta del mondo che lo circonda. Questo è uno stimolo che influisce sul suo sviluppo naturale, specialmente in momento difficile come quello attuale che ha portato necessariamente a limitare le interazioni sociali e i momenti di gioco condiviso. L’ultimo appuntamento sarà infine effettuato presso la fattoria didattica Santa Rita di Cognento, tra piante e animali.