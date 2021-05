Lamorgese in visita in città, annunciati 45 agenti in più per la Questura

Le riflessioni della titolare del Viminale durante l'incontro con le istituzioni. Per ora però non è contemplata la “promozione” della Questura modenese a rango superiore

Muzzarelli aspettava da due anni una visita del Viminale in città, e oggi è stata la volta buona. Il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese è arrivata stamane sotto la Ghirlandina, accompagnata attraverso il centro storico dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli e dalla prefetta Alessandra Camporota, tra le varie istituzioni e autorità presenti, e dopo un confronto in tema di ordine pubblico anche con il presidente della Regione Stefano Bonaccini. "Era un impegno preso con il sindaco che abbiamo dovuto rinviare - spiega Lamorgese a margine della visita in Prefettura - a causa della pandemia". Oggi, prosegue, "abbiamo fatto un punto sulla situazione dell'ordine e sicurezza della provincia con tutti i rappresentanti delle istituzioni e con il presidente della Regione Bonaccini. Abbiamo avuto una visione d'insieme di un territorio che è concreto, con l'entusiasmo di portare avanti l'impegno per la sicurezza dei nostri cittadini. Ho sentito molto il senso di squadra, per questo ringrazio tutte le forze di polizia e i vigili del fuoco che in questo periodo hanno operato con grande impegno e umanità".

Sugli agenti di rinforzo attesi da tempo, aspetto su cui a Lamorgese è stata consegnata una lettera dei sindacati di Polizia oggi, precisa il Ministro: "Non si tratta di elevare o non elevare, anche se potrà essere rivista la fascia della Questura, con un provvedimento ministeriale che tiene conto di alcuni criteri. Il problema vero è che, certamente, manderemo uomini in più: adesso sono 350, ne arriverà una trentina in più, più 15 appartenenti ai ruoli tecnici. Quindi- focalizza Lamorgese- ci sarà una particolare attenzione anche sugli organici di questo territorio, che va seguito ma dà il meglio di sé a prescindere, perché è pieno di iniziative concrete".

Nel corso dei tavoli di oggi non è mancato inoltre un passaggio sulla Polizia Penitenziaria dopo la rivolta al carcere Sant'Anna del marzo 2020: "Abbiamo parlato anche degli uffici giudiziari. Sulla giustizia c'è un capitolo ad hoc nel Pnrr, quindi- annuncia ancora Lamorgese- certamente arriveranno risorse aggiuntive in termini di risorse umane".

Lamorgese, scortata nel cuore della città della Ghirlandina dalle autorità locali a partire da Muzzarelli, oltre che dagli uomini del suo staff, dopo la visita in Prefettura si è recata al nuovo ex Albergo Diurno di piazza Mazzini, al centro da tempo di una riqualificazione di tutta l'area, e poi in Duomo, nella piazza Grande Unesco e infine in municipio, per un breve saluto alla giunta Muzzarelli e ai capigruppo consiliari.