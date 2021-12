‘Lapam per il sociale’, 15 computer donati alle scuole di Maranello

Arriva a Maranello l’iniziativa ‘Lapam per il sociale’, che si propone di donare computer completamente rigenerati alle scuole, alle associazioni e alle parrocchie del territorio. Questa volta a beneficiare della donazione sono state tre realtà molto importanti del territorio comunale: otto computer rigenerati e in perfette condizioni sono stati donati alla Caritas della parrocchia di Maranello, quattro ad Acim (Associazione culturale islamica Maranello), tre alla Caritas della parrocchia di Pozza.

La consegna è stata realizzata da parte del segretario Lapam Maranello, Francesco Monduzzi, alla presenza del sindaco di Maranello, Luigi Zironi, dell’assessora alle pari opportunità Daniela Ottolini del diacono Giuseppe Mililli, di Acim, Jabri Abderrahman e Aaram Abdelali, delle rappresentanti della Caritas di Maranello, Daniela Venturelli e di Pozza, Anna Maria Toni.

La donazione andrà a sostenere progetti di alfabetizzazione informatica, i progetti di didattica per studentesse e studenti che non possiedono computer, oltre ad altri progetti di interesse per la comunità maranellese: “Abbiamo seguito con piacere le indicazioni di Comune, Caritas e Acim - afferma Francesco Monduzzi di Lapam -, per donare questi computer alla comunità. Si tratta di un investimento importante per il bene comune e per il futuro di tutti noi, in particolare come gesto di attenzione nei confronti di chi ha più necessità. Siamo dunque stati molto contenti di aver potuto realizzare questa iniziativa”.

Dalle associazioni destinatarie dei pc e dall’Amministrazione comunale, anche a nome di tutta la comunità maranellese, sono giunti “sentiti ringraziamenti a Lapam per la donazione e per la sensibilità dimostrata nei confronti dei cittadini più bisognosi”