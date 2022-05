Vignola, distribuzione gratuita del larvicida contro la zanzara tigre

Anche quest’anno il Comune di Vignola provvederà alla distribuzione gratuita, ai soli cittadini residenti, di prodotti larvicidi per la lotta alla zanzara tigre da sciogliere in tutti i ristagni d’acqua che non è possibile eliminare come tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque piovane e in ogni contenitore in cui non sia possibile eliminare l’acqua stagnante (es. fontane e piscine non in esercizio…)

Il punto di distribuzione verrà allestito nel cortile della sede municipale (Via Bellucci n. 1) con un apposito gazebo, situato nei pressi dello scalone di ingresso. Un incaricato del Centro Agricoltura e Ambiente risponderà alle domande dei cittadini e consegnerà una confezione di prodotto larvicida. Sarà disponibile ulteriore materiale informativo per prevenire la diffusione di zanzare e pappataci e proteggersi dalle malattie, anche gravi, trasmesse da questi insetti.

Il gazebo sarà in funzione:

lunedì 30 maggio dalle ore 09.00 alle ore 13.00

lunedì 6 giugno dalle ore 09.00 alle ore 13.00

lunedì 13 giugno dalle ore 14.00 alle ore 17.00

La distribuzione di questo prodotto vuole essere un incentivo per i cittadini, ma al fine di attuare una corretta ed efficace lotta alle zanzare ed insetti nocivi, il trattamento dovrà essere ripetuto periodicamente da aprile a novembre con cadenza periodica, secondo le indicazioni riportate sulle confezioni.

Alle zanzare basta pochissima acqua stagnante per depositare le uova e riprodursi. Per questo si deve evitare ogni ristagno d’acqua rimuovendo tutti gli oggetti che possono contenere acqua anche solo occasionalmente. I pappataci prediligono i luoghi umidi e ombreggiati e per contrastarne lo sviluppo occorre evitare gli accumuli di sfalci d’erba e di materiali organici.