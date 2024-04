Maxi festa di laurea in Unimore, in due giorni 412 nuovi ingegneri

Una sessione di laurea straordinaria giovedì 18 e venerdì 19 aprile al Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” (DIEF) di Unimore, che porterà al conseguimento del titolo della Laurea 412 nuovi ingegneri: 140 triennali e 272 magistrali.

A laurearsi saranno nello specifico 69 laureandi del corso di Ingegneria Meccanica (41 triennali e 28 magistrali), 155 laureandi di Ingegneria del Veicolo (45 triennali e 110 magistrali), 70 laureandi del corso di Ingegneria Informatica a Modena (21 triennali e 49 magistrali) e 3 laureandi triennali di Ingegneria Informatica della sede Mantova, 20 laureandi di Ingegneria Elettronica (11 triennali e 9 magistrali), 14 laureandi di Ingegneria Civile (7 triennali, 7 magistrali), 24 laureandi di Ingegneria Ambientale (12 triennali e 12 magistrali), 23 laureandi magistrali di Ingegneria dei Materiali e 34 laureandi magistrali del corso di laurea Advance Automotive Engineering (AAE).

Le commissioni impegnate saranno 21 - 3 per Meccanica, 2 per Materiali, 1 per Elettronica, 1 per Civile, 7 per Veicolo, 3 per Informatica, 2 per AAE, 1 per Ambientale, 1 per Informatica di Mantova - che vedranno coinvolti complessivamente 105 componenti. Le commissioni saranno supportate nella gestione online da 5 tecnici informatici del DIEF, oltre che dal personale dell’area didattica e della segreteria studenti.

“Dopo la sessione di aprile 2021, in cui vennero proclamati 341 dottori e dottoresse” sottolinea il Prof. Massimo Borghi, Direttore del DIEF, “segniamo un nuovo record con questa sessione che conta ben 412 neo ingegneri. Sono numeri significativi che sottolineano la qualità della nostra offerta formativa e lo sforzo profuso per far fronte alle continue richieste di assunzione dei nostri laureati/e”.

La sessione di laurea è prevista su due giorni: la maggior parte dei laureandi discuteranno e verranno proclamati online giovedì 18 aprile mentre i laureandi in Ingegneria Civile ed Ambientale verranno proclamati, sempre il 18 aprile, presso la sede del Datacenter di Modena, nell’ottica di valorizzazione del nuovo edificio. Due commissioni della laurea magistrale del Veicolo e due della magistrale di Advanced Automotive Engineering si riuniranno invece venerdì 19 aprile, all’interno del Campus del DIEF.