Formigine, inizia un importante intervento sulla rete idrica a Corlo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Mercoledì 17 luglio il Gruppo Hera inizierà un intervento per la posa di una nuova condotta idrica che interesserà parte di via Battezzate a Corlo di Formigine, nel tratto compreso tra via Edison e la rotonda di via Radici in piano.

La nuova condotta, in PVC e di 30 centimetri di diametro, sarà posata per circa 70 metri e saranno rinnovati i relativi allacci d’utenza.

L’intervento si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione dell’acquedotto formiginese, che ha lo scopo di migliorare la disponibilità delle risorse idriche nel territorio comunale, rendendo sempre più efficiente e resiliente la rete acquedottistica locale.

In particolare, questi lavori permetteranno l’interconnessione di varie condotte idriche, migliorando sensibilmente la distribuzione della risorsa nella rete, gestita dal Gruppo Hera, riducendo gli interventi di manutenzione, le interruzioni non programmate e i conseguenti sprechi di acqua.

Il cantiere, che salvo imprevisti terminerà entro il 31 luglio 2024, comporterà alcune temporanee variazioni al traffico, concordate con l’Amministrazione Comunale. Nel dettaglio, il tratto di strada interessato dai lavori sarà chiuso alla circolazione veicolare; saranno garantiti gli accessi ai residenti e ai mezzi di soccorso.