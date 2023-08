Lavori ad una tubatura del gas, senso unico alternato in via Luosi

Sono partiti oggi, 21 agosto, i lavori di sostituzione di una tubatura della rete gas in via Luosi, all’incrocio con strada San Faustino a Modena. L’intervento, a cura di Inrete Distribuzione Energia (società del Gruppo Hera), durerà presumibilmente una decina di giorni.

Nelle due strade sono stati disposti, in collaborazione con l’amministrazione comunale, sensi unici alternati e restringimenti di carreggiata che varieranno in base all’evoluzione del cantiere. Le linee del trasporto pubblico locale potranno subire delle variazioni. Non sono previste interruzioni della fornitura di gas.