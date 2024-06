Lavori alla rete fognaria, chiuso al traffico un tratto di via per Spilamberto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Inizieranno mercoledì 26 giugno i lavori per riqualificare un tratto fognario su via per Spilamberto che risulta danneggiato e che potrebbe essere responsabile degli allagamenti che si sono verificati nella zona di via Di Mezzo nei giorni di piogge abbondanti. Il danno alla fogna è stato infatti individuato in seguito proprio alle verifiche che sono seguite ai recenti allagamenti. La fine dei lavori è prevista per venerdì 5 luglio. Saranno eseguiti dai tecnici di Hera per un costo, sempre a carico di Hera, di 30mila euro.

Il tratto di fogna interessato dal cantiere è quello che attraversa orizzontalmente via per Spilamberto, da via Di Mezzo all’altro lato della strada. Per consentire lo svolgimento dei lavori è quindi necessario sospendere il transito dei veicoli. I mezzi che arrivano da Spilamberto, arrivati alla rotatoria dovranno svoltare a destra verso la tangenziale, percorrere la via del Cimitero ed arrivare in centro. Quelli che arrivano da via Cesare Battisti saranno deviati su via Modenese e potranno tornare su via per Spilamberto all’altezza di via Fermi. Per diminuire il disagio verranno riaperte al transito sia via Di Mezzo che via Prada. Naturalmente è sempre consentito l’accesso alle proprie abitazioni per i residenti. Anche SETA sarà costretta a mutare il tragitto delle corriere: verranno soppresse due fermate (quella della Farmacia Brodano e quella dell'ospedale), ma ne verrà aggiunta una provvisoria in via Mario Pellegrini, in prossimità della rotatoria con via Bellucci.

Vista l’ubicazione del tratto fognario danneggiato, in concomitanza con i lavori di Hera, è necessario sospendere i lavori del cantiere PNRR su via Alessandro Plessi che è proprio arrivato alla fase di realizzazione delle due rotatorie all’incrocio con via Di Mezzo/Prada/Modenese. Una delle due rotatorie è già stata terminata, la seconda incrocia proprio con la rete fognaria in questione. Conclusi i lavori delle due rotatorie, si dovrà solo asfaltare e anche il secondo stralcio dei lavori su via Alessandro Plessi sarà concluso.