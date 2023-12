Lavori alla rotatoria di Cittanova, senso unico alternato in via Emilia ovest

Lunedì 11 dicembre la circolazione stradale in via Emilia ovest a Cittanova, in corrispondenza della rotatoria dello scalo merci, sarà regolata a senso unico alternato gestito da movieri per consentire la sostituzione della segnaletica stradale.

L’intervento, dalle 9 alle 17, riguarderà prima un senso di marcia poi l’altro, ma la continuità della circolazione, con limite massimo di velocità di 30 chilometri orari, sarà appunto garantita attraverso il senso unico alternato sul lato opposto.

I lavori rientrano nell’ambito dell’intervento per la realizzazione del quarto braccio della rotatoria che sarà aperto entro fine anno ed è volto a consentire un miglior livello di funzionalità e sicurezza stradale nella frazione e in ingresso e uscita sulla via Emilia ovest