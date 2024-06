Lavori alla Stazione di Modena Nord, chiuso il casello

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sulla A1 Milano-Napoli, la stazione di Modena nord sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo. Le chiusure sono programmate nei seguenti giorni e orari:

Dalle 22:00 di martedì 2 alle 6:00 di mercoledì 3 luglio.

Dalle 22:00 di domenica 7 alle 6:00 di lunedì 8 luglio.

Percorsi Alternativi Consigliati

Durante questi periodi, si consiglia agli automobilisti di utilizzare le seguenti stazioni alternative per entrare sull'A1:

Stazione di Reggio Emilia.

Stazione di Modena sud.

Stazione di Campogalliano sulla A22 del Brennero.

Queste misure sono necessarie per garantire la sicurezza e la funzionalità del cavalcavia di svincolo. Gli automobilisti sono invitati a pianificare i loro viaggi di conseguenza per evitare disagi.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale, è possibile consultare il sito web ufficiale di Autostrade per l'Italia o utilizzare le app dedicate al traffico.